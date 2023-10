Cerrada contienda por el Distrito 1 de la Comisión de Miami

La contienda por el Distrito 1 de la Comisión de Miami es una elección que pudiera cambiar el balance de poder en el gobierno municipal o provocar una elección especial.

Alex Díaz de la Portilla, suspendido de su cargo y enfrentando acusaciones de corrupción, lucha por reelegirse pero afronta el reto de candidatos conocidos y nuevos en la política.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Entre los candidatos están una mujer con amplia experiencia en la ciudad y en el condado que se postula por primera vez a un puesto de elección popular, un empresario colombiano y un candidato que se presenta por cuarta ocasión.

Miguel Ángel Gabela vive en el Distrito 1 desde hace 37 años y esta es la cuarta ocasión en que se postular para representarlo en la Comisión de Miami.

La última vez forzó a una segunda vuelta a Díaz de la Portilla, un politico de carrera de una familia muy conocida, y al final perdió. Se decidió a intentarlo una vez mas y la Comisión de Miami diseño la línea divisoria del nuevo distrito electoral justo alrededor de su casa algo que descalificaba su candidatura pero Gabela no se da por vencido.

"Yo empecé desde febrero tocando puertas, miles de puertas y yo siempre dije que en la Comisión de Miami había corrupción y fui el único que estaba aspirando en febrero en contra del señor Díaz de la Portilla porque yo entendía que el caballero ha estado en pura corrupción, como ahora sabemos. Ya yo lo sabia y tiene el distrito mal mantenido", afirmó Gabela.

Marvin Tapia está de acuerdo en que el distrito esta abandonado pero afirma que él es el mejor candidato para verdaderamente ayudar a los residentes.

"Gabela no es mala persona pero para él los residentes no son lo primero. Lo primero para él es ganarle a de la Portilla, más allá de eso no tiene plan. Ya está cansado de perder y es algo muy personal para él. Para mí no es personal, para mí son los residentes", dijo Tapia.

Merci Rodríguez, que ha trabajado en numerosas organizaciones comunitarias del condado y de la ciudad, calificó como candidata el último día y está muy activa en su campaña.

"Nunca pensé ser candidata y me postulé porque pienso que puedo hacer un mejor trabajo que los candidatos que se habían inscrito. Me inscribí porque pienso que le voy a dar un poco más de humanidad por la experiencia que yo he tenido como voluntaria de varias juntas", dijo Rodríguez.

El gobernador Ron DeSantis, que suspendió a Díaz de la Portilla cuando fue acusado formalmente bajo cargos de corrupción, ha indicado que si el comisionado gana la elección del 7 de noviembre, lo suspenderá de nuevo.