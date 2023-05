“Casas pequeñas o tiny homes”: podrían ayudar con crisis de viviendas asequibles

Buscando maneras de aumentar el número de viviendas asequibles en el sur de la Florida, autoridades están investigando el éxito que han tenido casas pequeñas o tiny homes como se les conoce en inglés, como algunas de las alternativas de viviendas más económicas.

La falta de viviendas asequibles se está sintiendo más que nunca en el sur de la Florida. Ante ello Annie Lord, de Miami Homes For All, asegura que "hay dos opciones: invertir en la vivienda asequible y prevenir que la gente llegue a la calle o tener una crisis en la calle".

Durante una cumbre de vivienda en Miami-Dade, la alcaldesa Daniella Levine-Cava anunció la compra de edificios para convertirlos en miles de unidades asequibles y poco después el condado aprobó la instalación de casitas adicionales en los patios que tienen espacio suficiente y son unidades que se conocen como ADU, por sus siglas en inglés, eso podría aumentar el inventario de hogares asequibles.

Yuri Yñigo, de Steelhomes Modular, explica que "de verdad hay una necesidad inmensa de rentabilidad adicional y de casas adicionales".

Steelhomes Modular fue una de las empresas presentes en esa cumbre. En su fábrica de Opa Locka, hacen casas modulares de acero.

"Todas las casas que se construyen en esta fábrica tienen la máxima potencia para un huracán de categoría cinco en adicional a ser sostenible que no coge termita, no coge mold, obviamente, porque no se le pega al acero", asegura Yñigo.

Como se construyen en un ambiente controlado donde no hay retrasos por lluvias, por ejemplo, se logra mantener los costos bajos. Una casa de 1400 pies cuadrados cuesta unos 145 mil dólares sin cimientos, preparación del terreno y algunas terminaciones… https://steelhomes.us/violet/ La mayoría de sus planos ya han sido aprobados por el estado, incluyendo las cabañas.

"Por años, hemos tenido modelos pequeños que le llamamos casitas o accessory dwelling units que pueden poner atrás de las casas", apunta Yuri Yñigo, de Steelhomes Modular.

En Las Vegas, Nevada, hay otra compañía buscando suplir la demanda de viviendas asequibles. En Boxabl puedes comprar una casita pequeña de 20 pies por 20 pies y te la envían doblada como una caja.

La asequibilidad de viviendas es un problema en todo el país dice el fundador de Boxable, Galiano Tiramani, quien opina que el modelo de construcción actual no da abasto. Aunque sus casas aún no están disponibles o aprobadas en la Florida, dice que está interesados en trabajar en el estado.

Dice que han instalado unas 200 casas, pero tienen una lista de espera de 170 mil. Evidencia de la crisis de vivienda que existe actualmente y de la tendencia de muchos de vivir en hogares pequeños o tiny homes para no endeudarse. En Tallahassee ya existe una comunidad de casitas pequeñas para personas de bajos recursos, algo que la ciudad de Miami está contemplando hacer.

Ron Book, presidente de Miami-Dade County Homeless Trust, asegura que piensan pagar para construir 50 casas pequeñas en un terreno que el Homeless Trust compró en Krome.

El presidente del Homeless Trust alega que los comisionados y administradores de la ciudad de Miami están estudiando de cerca la comunidad conocida como The Dwellings para ver cómo funciona y si es una opción para nuestra área.