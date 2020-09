Carvalho “decepcionado” por inicio de clases virtuales, informa nuevas medidas en el distrito escolar

El superintendente de escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho reaccionó a la decisión de la junta escolar de eliminar la plataforma de clases virtuales My School Online de la empresa K12, luego de los problemas que se experimentaron durante las primeras semanas de clases.

Carvalho informó que, una vez conocida la decisión aprobada de manera unánime por la junta, la empresa encargada de suministrar el software del sistema My School Online, informó al Distrito que respetaría la voluntad declarada por la Junta y comenzaría a migrar a los estudiantes de las escuelas de Miami-Dade fuera de su plataforma este jueves 10 de septiembre.

“Los maestros recibirán asistencia y dirección para ayudar con esta transición. Los maestros son libres de utilizar cualquier recurso curricular adoptado por el Distrito con sus clases y tengo mucha fe en su capacidad de recuperación y capacidad para adaptarse a esta situación”, señaló Carvalho en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

Informó que a partir de hoy las escuelas y profesores del condado deben utilizar Microsoft Teams y Zoom para sus clases virtuales, mientras se toman otras series de medidas para mejorar el sistema de clases online. Desde la semana pasada ya se había suspendido el uso de la plataforma de K12 para los grados 6° a 12°, y se habían comenzado a utilizar las aplicaciones de Microsoft Teams y Zoom, que a partir de hoy se extienden a todo el sistema escolar.

Debido a las dificultades técnicas que muchas familias y maestros han tenido con la plataforma K12, efectivo inmediatamente, según la acción de la Junta Escolar del 9/9, los maestros se conectarán con estudiantes a través de Microsoft Teams o Zoom a través de Microsoft Teams. pic.twitter.com/cU26wymX2J — M-DCPS en Español (@EscuelasMDCPS) September 10, 2020

Carvalho se mostró decepcionado por lo ocurrido en el inicio de clases virtuales. “Reconocemos y lamentamos que el año escolar 2020-2021 no comenzó como se esperaba. Sabemos que los estudiantes, maestros y padres se han sentido frustrados y desilusionados. Como superintendente, yo me he sentido frustrado y decepcionado”, escribió.

Entre las medidas que anunció presentó una larga lista de nueve puntos entre los que destaca la contratación de un director ejecutivo que supervisará los procesos e implementación de tecnología de la información (ITS) y ciberseguridad; además recomendó la asignación de una partida de $5 millones para mejoras en la infraestructura tecnológica, implementará la capacitación de personal en el área de ciberseguridad y contratarán el servicio de asesores en el área de tecnología y ciberseguridad.

De igual forma Carvalho informó que solicitará que se lleve a cabo una revisión forense de los problemas tecnológicos y buscará la ayuda de las entidades policiales federales (FBI, Servicio Secreto) y estatales para ayudar con los procedimientos de investigación. Esto debido a los ataques cibernéticos que se identificaron en la primera semana de lases y que conllevaron, entre otras medidas, la detención de un miembro de la comunidad estudiantil.

Carvalho admitió que la experiencia debe ser mucho mejor a lo que ha sucedido hasta ahora pero advirtió que en las clases a distancia siempre existirán algunos problemas. “Estamos haciendo todo lo posible para proteger este Distrito, la seguridad de nuestros datos y brindarles a los maestros y estudiantes una buena experiencia. También debemos reconocer que el aprendizaje a distancia siempre tendrá algunos problemas de conectividad limitados, independientemente de la plataforma”.

“La experiencia en general debe ser mucho mejor de lo que se ha experimentado, y eso se lo cumpliremos. Nuestra comunidad no merece menos”, finalizó Carvalho su comunicado.

Clases presenciales

Sobre las clases presenciales, el superintendente aclaró que la salud y seguridad de los empleados y estudiantes es de suma importancia. “Cuando comenzamos este trabajo, lo hicimos afirmando que escucharíamos a los expertos y dejaríamos que la ciencia impulsara nuestra toma de decisiones”.

Por tal motivo afirmó que cualquier discusión o decisión relacionada con el regreso a la educación en persona será de acuerdo con la guía de los expertos médicos y de salud pública, las pautas de los CDC, y será informada por los criterios de activación previamente identificados como críticos para un regreso seguro a la escuela.