Carrera Lexus Corporate Run afectará el tránsito en Miami: conoce las calles que estarán cerradas

La 39.ª edición anual de Lexus Corporate Run se llevará a cabo el jueves 25 de abril y se espera que más de 18,000 corredores participen en la carrera por el centro de Miami.

Los desvíos y cierres de calles comenzarán el jueves por la tarde a la 1 p.m. y permanecerá en el lugar hasta al menos las 11 p.m. La carrera comienza a las 6:45 p.m. en Bayfront Park.

Estas son las calles y avenidas que estarán cerradas este jueves en la tarde:

Las opciones de estacionamiento para los asistentes estarpa en el lote 92 del Miami Dade College o en el Garaje de la Estación College.

Las rutas de los autobuses públicos de Miami-Dade estarán afectadas y las autoridades piden revisar las rutas alternas en la página web del servicio de transporte.

Several bus routes are being detoured for the upcoming Lexus Corporate Run on Thursday, April 25th. See below for the list of routes and where to board: https://t.co/e5azmyfTcb