Campaña de Trump en Florida no se da por vencida

Los simpatizantes de Donald Trump en Miami Dade no se dan por vencidos. Hablan de fraude electoral, tildan la campaña demócrata como socialista, y de su apoyo incondicional hacia el presidente.

Donald Trump ganó la Florida, pero no Miami Dade, sin embargo, sus seguidores en el condado dicen que no todo está perdido.

El presidente Donald Trump cuestiona la integridad del proceso electoral, aunque no ha presentado evidencias.

Dijo que, “si cuentan los votos legales, yo gano fácilmente si cuentan los votos ilegales, ellos pueden tratar de robarnos las elecciones”

Al parecer, una teoría que comparten partidarios del presidente en Miami Dade

Nelson Díaz, presidente del partido republicano de Miami Dade, dice:

“¿Hay algún tipo de prueba? Es posible, estamos en eso, hemos oído que en algunos recintos les dieron a votantes republicanos unos markers que las máquinas no reconocen y a los demócratas les dieron plumas que las máquinas si reconocen. Diferentes cosas que están saliendo, obviamente eso se demora en poner junto ahora todas las pruebas”.

Pero este analista político habla de la posibilidad de un recuento de votos.

Cesar Grajales, analista político

“No solamente por la tranquilidad de la campaña, si no por la tranquilidad del votante para que sepa que su voto fue contado, ahora si ese margen continúa siendo el mismo para cualquier candidato, pues hay que aceptar el resultado que venga”.

Trump triunfo en la Florida, pero no en Miami Dade. Sin embargo, el partido republicano ganó terreno en las elecciones al parecer en parte, por el temor de los votantes a las dictaduras de izquierda.

Nelson Diaz, presidente del partido republicano de Miami Dade, dice: “hemos despertado un sentimiento antisocialista que ha sido representado por el partido demócrata en esta elección y posiblemente en la próxima elección”.

Cesar Grajales, analista político, cree lo siguiente: “todo ese mensaje resuena en una ciudad como la nuestra donde viene tanta gente que huyó de Cuba de Venezuela”.

El conteo de votos anticipado le ha dado a Joe Biden una ventaja, pero los seguidores de Donald Trump están dispuestos a llegar hasta la última instancia.

La campaña del presidente Trump envió el siguiente comunicado:

"Creemos que los estadounidenses merecen transparencia en el conteo de votos y la certificación de las elecciones. Esto ya no se trata de una sola elección. Esto es sobre la integridad del proceso entero. Desde un principio expresamos que todas las boletas legales deben ser contadas y no las ilegales. Aun así, encontramos resistencia a este principio básico de parte de los demócratas. Seguiremos este proceso en cada aspecto de la ley para garantizar que los estadounidenses tengan confianza en nuestro gobierno. Nunca me daré por vencido luchando por ustedes y nuestra nación".