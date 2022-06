Cambian leyes de recertificación de edificios en Miami Dade

El Champlain Towers South estaba en medio de su recertificación de los 40 años de construcción y habían encontrado numerosos problemas cuando se desplomó cobrando 98 vidas y dejando a decenas de familias sin hogar.

Esa recertificación era lo que requería la ley y en ese momento la asociación estaba comenzando el proceso de recolectar los fondos para hacer reparaciones críticas, fondos que no tenían en reserva porque no era un requisito. La terrible tragedia hizo que estas leyes cambiaran.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El shock y la tristeza por las vidas pérdidas en Surfside fueron seguidas por el compromiso por parte de algunos oficiales electos de lograr cambios para proteger a los residentes de los edificios, especialmente en las costas de la Florida.

La búsqueda diaria por un milagro se desvanecía y cada día la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, reportaba la confirmación de más muertos. El 7 de Julio sus lágrimas reflejaron el dolor que todos sentíamos y su compromiso de que nada así podía volver a ocurrir.

"Inmediato después del colapso hemos revisado los edificios que estaban esperando por la recertificación y estamos siguiendo con nuevas leyes que protegen más", ha explicado la alcaldesa Daniella Levine Cava.

Los primeros cambios vivieron por parte del condado Miami Dade y requieren que los edificios de más de tres pisos de altura sean recertificados, lo que quiere decir, que serán sometidos a una inspección rigurosa después de los primeros 30 años de construcción, en vez de a los 40.

Al comenzar la sesión legislativa en enero en Tallahassee, los legisladores estatales del sur de la Florida querían lograr regulaciones a nivel estatal que abarcaran aún más.

"Con respecto a las reservas, es muy importante conocer las finanzas de como se maneja un condominio", advierte la senadora estatal, Ana Maria Rodríguez.

Y es que las finanzas fueron el obstáculo, el costo de los cambios hizo que las propuestas no avanzaran en Tallahassee durante la sesión regular.

Por su parte, el ex senador estatal y ahora comisionado de Miami Dade, Rene García, afirmó que el condado no podía esperar. "Cuando yo vi el desastre ese delante de mis ojos y vi el sufrimiento que eso trajo a nuestra comunidad, a esas familias. Me di cuenta que teníamos que tomar acción".

Las reformas de Miami-Dade incluyen mayor transparencia "en los fondos administrativos y las finanzas administrativas de las asociaciones", asegura García.

En mayo durante una sesión especial en Tallahassee lograron un acuerdo para reformas a nivel estatal. El punto de discordia había sido obligar a las asociaciones a mantener reservas.

El representante estatal, Daniel Perez, dijo entonces: "de aquí en adelante, el requerimiento de recuperar fondos de reserva lo van a tener que hacer y no van a poder denegar esa responsabilidad como asociación".

El tiempo de las recertificaciones cambió después de los primeros 30 años en todo el estado y para edificios a tres millas de la costa después de 25, seguida por inspecciones que se realizarán cada 10 años. Una dura lección que dejó el derrumbe de Surfside es que la seguridad viene con un costo.

El representante Pérez dijo insistir en mantener fondos de reserva porque si no hay dinero para hacer reparaciones necesarias viene un mayor peligro. Lo que requiere un análisis para determinar que cantidad deben tener en reservas y luego tendrán hasta fines del 2024 para recolectar los fondos de los propietarios, pero estos cobros junto al aumento en los seguros hará vivir en un condominio mucho más costoso.