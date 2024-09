Buscan hombre que cambió etiquetas de galería y compró en 50 dólares obras valoradas en miles

El pasado 10 de agosto un sospechoso entró a una galería en Lake Worth Beach, una vez adentro le cambió las etiquetas de precio a varias obras y terminó pagando 50 dólares por obras valoradas en 6500.

Gary Kroman, quien vende su arte en una galería en Lake Worth Beach, jamás imaginó que sería víctima de una estafa cómo está.

Aidana Baldassarre, quien también vende sus joyas en la galería explica que hizo el sospechoso. “Entonces lo que hicieron es que le sacaron la calcomanía, que aquí se ve de lo que sale 20$ que son obviamente impresiones. No, no son originales. Y eso es lo que le pusieron a dos piezas originales que sacaron de la vidriera y eso es lo que en ese momento estaba otra chica que era nueva y les cobró así no más. Entonces bueno de esa forma se llevaron los originales por un precio de una impresión”.

Video de vigilancia muestra al sospechoso quien hora está siendo buscado por la policía cuando le colocó la etiqueta de 22 dólares a esta obra original de 5000 dólares y 35 dólares a esta obra valorada en 1200 dólares.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Sentí como si me hubiesen dado un golpe en el estómago y me hubiesen sacado el aire. Me tardó mucho tiempo en hacer es una pieza importante”, relata Gary Koman, artista víctima de robo.

Por ahora, este artista quien jamás pensó que alguien haría eso, solo busca recuperar las piezas. “Astuto, muy astuto, el pensar que lo único que tenían que hacer era cambiar la calcomanía con los precios”.

En caso de reconocer al sospechoso se deben comunicar a la línea de alto al crimen mediante el número es *8477.