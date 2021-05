Buscan al hombre que atropelló mortalmente a un joven hace 5 meses

René Martín Jiménez lleva más de 5 meses sufriendo la muerte de su hermano menor Rudy. Todo ocurrió el último día del año 2020. El pasado 1ero de enero a las 7 de la mañana, Rudy Martin Jiménez fue arrollado mientras celebraba el año nuevo encendiendo fuegos artificiales.

“A las 11:55 de la noche cuando esa persona, pasó en el mi hermanito estaba encendiendo los cohetes, los juegos artificiales entonces cuando esa persona pasó se lo llevó arrastrado fácil como 100 pies”, dice René.

El conductor se dio a la fuga, pero gracias a los vecinos no fue muy lejos.

“A esa persona lo arrestaron a las 4:00 de la mañana. Se lo llevaron a la cárcel solo dos horas y media y a esa persona le dejaron salir a las 5:00 de la mañana y media”, dice René.

Según la oficina del alguacil del condado Palm Beach, esa persona fue Marcos Sánchez Morales, quien fue arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol.

El arrollamiento se produjo en la esquina de la calle C con Lake Ave en Lake Worth Beach. El sospechoso, manejaba en sentido sur. El hermano de René no sobrevivió a las heridas.

“Yo llegué al hospital a las 7:00 de la mañana, me dijeron que mi hermanito ya estaba muerto. Yo me salí con un dolor, que no podía ni hablar”.

En este momento las autoridades se encuentran tras la búsqueda de este hombre. No obstante, hay algo que René no entiende:

“Que la ley detuvo a una persona, dejaron ir a la persona y por el momento ya van 5 meses”.

En caso de conocer la ubicación o de haber visto a Marcos Sánchez Morales deben comunicarse de forma anónima a la línea de alto al crimen del condado Palm Beach 18004588477.