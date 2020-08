Buscan al culpable de matar a una mujer en Miami Beach mientras familia pide ayuda

Han pasado meses desde que Aubrey Figg, de 38 años, fue misteriosamente asesinada en su apartamento de Miami Beach. Judi Maloy, madre de la víctima, asegura que desde entonces no puede ni dormir, "estoy muy molesta y frustrada".

Una madre, que aún no encuentra consuelo tras haber perdido a su hija y sigue sin tener ninguna pista del culpable. "Solo saber que no la puedo volver ver, éramos las mejores amigas, hacíamos todo juntas, la pasábamos hablando".

Britney Jordan, quien era prima de la víctima dice tener el corazón en pedazos, "nunca seré igual, era como mi hermana, mi mejor amiga, teníamos un vínculo muy fuerte, crecimos de niña juntas, 38 años de vivencias, era una persona muy amorosa".

Ernesto Rodríguez, vocero de la policía de Miami Beach, dice que llevan "casi tres meses investigando este caso, (luego que) su esposo la encontró muerta dentro de su apartamento con una laceración en el cuello".

La tragedia se registró el 3 de junio de este año, alrededor de las 9:30 de la noche en su apartamento ubicado en la avenida Collins y la segunda calle de Miami Beach.

"Hemos entrevistado al esposo y a varios testigos potenciales, así como varias personas que la conocía, miran la foto y si saben llamen", advierte la policía.

"Creo que ella le abrió la puerta a alguien que conocía, porque nunca abría la puerta a desconocidos, pero no sé más, no sé que pudo haber pasado", dice la familia.

"Ella no tenía ningún enemigo, no sabemos qué pudo haber pasado, teníamos muchos amigos en común, todos la amaban, esto no tiene ningún sentido para mí, quien pudo haberla herido".

Aubrey se acababa de graduar de la universidad y estaba lista para empezar a trabajar como maestra, un sueño que no pudo cumplir. Si tiene información comuníquese con la línea de alto al crimen de Miami-Dade, mediante el 305 471 8477.