Buscan a sospechoso de violentos robos

La policía está catalogando estos incidentes como un crimen de oportunidad y continúan buscando al presunto agresor.

“El empezó a forcejear y lo primero que hizo fue pegarme en la cabeza con el arma”, dijo la víctima.

Es el relato de la aterradora experiencia que vivio una mujer aquel domingo 12 de junio. Esa madrugada caminaba sola cerca el boulevard West Davie cuando un sujeto armado le demandó que entregara su bolso.

“Yo perdí el conocimiento y me caí y el me arrastró por el parqueo, él me levanta me tira yo me rompí la cabeza en varias partes, él me pateó”, dice la mujer.

El violento ataque quedó captado en este video de vigilancia. La víctima sufrió heridas severas y fue transportada al centro médico Broward Health. Sin embargo, el presunto agresor se escapó en un escúter de color rojo.

Según las autoridades, dos semanas antes, exactamente el domingo 29 de mayo, el sospechoso también habría cometido otro robo. La víctima también una mujer, pero en esa ocasión supuestamente le arrancó una cadena del cuello.

El incidente ocurrió en la avenida 35 del suroeste de la ciudad de Fort Lauderdale.

“El es delgado, es de piel morena, oscura y si es joven”.

Una descripción que detectives dibujaron en este bosquejo, pero que la vez le recuerda a esta mujer, los traumáticos momentos que vivió durante este asalto. Ella dice que solo quería retener su pasaporte, pero supuestamente esto era un ataque más personal.

“El constantemente me golpeaba la cara y me decía f… latina. Un evento como estos que uno se viene a enfrentar con el racismo, esto para mí ha sido un schock ver que me va a quedar una cicatriz en mi cara, los golpes”.

Esta mujer nos dice queda marcada de por vida, pero quiere que su historia sea un impulso para que otras víctimas denuncien este tipo de asaltos. Si usted tiene alguna información sobre el sospechoso se puede comunicar con la línea de alto al crimen de Broward llamando al 954-493- 8477.