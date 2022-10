Buscan a sospechoso de incendiar un vehículo en la Pequeña Habana

El propietario de un vehículo aún no puede creer lo que pasó. ni siquiera tiene idea de quién pudo ser la persona que lo hizo. aquí en el lugar de los hechos aún podemos ver las marcas del siniestro en el pavimento.

Un hombre encapuchado captado infraganti en el momento que le prendía fuego a un carro.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Silvio Cuadra, Propietario del vehículo incendiado, dice:

“La vecina donde yo dejaba mi auto me llamó y me dijo de que el carro estaba en llamas”.

Eran las 2 y 30 de la madrugada del domingo, en los 20 años que Silvio Cuadra tiene viviendo en este vecindario de la Pequeña Habana dice que nunca había sido víctima de un acto de este calibre.

“Eso es un acto de terrorismo porque no solamente el carro sino fuera afectado varias casas”, dice Cuadra.

El hombre de 61 años ya jubilado cuanta que solía estacionar el automóvil frente a su casa, pero el pasado mes de febrero alguien lo chocó en ese lugar y se dio a la fuga, entonces lo movió a una calle más tranquila a la vuelta de la esquina pensando que sería más seguro.

“Yo no me meto con nadie ni nunca me he metido, vivo mi vida tranquila entonces no se quien será”, dijo Cuadra.

Preguntas que también se hace la policía y los vecinos ya que el sospechoso que se ve en las imágenes vertiendo un líquido en el Toyota corolla 2003 tenía ropa oscura y el rostro cubierto y al parecer huyó en una dirección desconocida.

“Que pena, de verdad que me da muchísima tristeza eso porque eso no debería pasar en este país”, dice una vecina.

Lo cierto es que el automóvil fue pérdida total. El señor Silvio no pudo ni siquiera salvar alguna pieza para vender. Ahora solo espera que el sujeto sea capturado.

“Me quede asombrado, como existen tantas personas sin escrúpulos no tanto por hacerme la maldad a mi ...sino que si ese carro hubiera explotado sería una bomba del tiempo”, dice Cuadra.

Ciertamente una situación que ha dejado a esta comunidad en alerta. Este acto de vandalismo sigue bajo investigación por las autoridades, pero si usted tiene alguna información se puede comunicar con la línea de alto al crimen al 305-471-8477.