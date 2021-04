Buscan a mujer hispana desaparecida en Miami Shores

Angustiados familiares de Irma Alexandra Caviedes Villanueva, una mujer de origen Colombiano quien lleva 5 dias desaparecida, la buscan desesperadamente.

Sus compañeros de trabajo dicen que la mujer salió desde una plaza comercial el pasado 15 de abril a bordo de su motoneta y con rumbo hacia su hogar, en Miami Shores, pero desde entonces nadie sabe de su paradero. Tenia apenas unos meses viviendo en los Estados Unidos.

Nicolas Bulla, hijo de Caviedes, dice:

“No contesta desde el dia jueves a las 6 de la tarde y nunca volvió a encender su teléfono, no aparece por ningún lado“.

Marysol Ibanez, prima de la mujer desaparecida, dice:

“Supuestamente ella estaba esperando a unas amigas del trabajo y ese día ella no estaba trabajando y ella estaba esperando que salieran, tenían un plan de amigas".

Fue precisamente en los exteriores de su trabajo, ubicado en la calle 181 y Collins avenue en Sunny Isles, en donde sus compañeras afirman haberla visto por última vez alrededor de las 5 de la tarde.

Natalia Perez, amiga de mujer desaparecida, dice:

“Íbamos, supuestamente, a salir, cosa que no pasó nunca, y le preguntamos que que iba a hacer entonces, ya que no ibamos a salir y ella respondió simplemente: me voy para mi casa”.

Afirman que la mujer iba a bordo de una motoneta con rumbo hacia su domicilio en Miami Shores, en donde convivía junto a otras tres personas.

“El dueño de la casa nos dejó abrir en donde ella vive, y tengo las fotos. Su maleta está aíi en su habitación intacta, también encontramos escondidos una bilettera con los papeles de ella, su visa, su pasaporte, licencia todo estaba alli”, dice Bulla.

El hijo de la mujer de 45 años, y su prima acudieron este martes por la mañana a reportar la extraña desaparición en la sede norte de la policía de Miami Dade, aunque temen lo peor, ruegan por que pronto aparezca.

“Para íi que la tienen contra su voluntad en alguna parye de Miami, porque ella es una mujer de casa, ella es una mujer honrada. Por favor, si alguien sabe algo, comuníquese, quiero saber en donde está mi madre”, dice Bulla.

El dia de su desaparición vestía short jeans y un top oscuro y sandalias.

Según las amigas de Irma Caviedes, el dia de su desaparición vieron a una camioneta oscura con varios jovenes en su interior actuando de forma sospechosa.

Si usted tiene información que ayude a encontrarla, por favor comuniquese con la linea de alto al crimen de Miami-Dade 305-471-8477.