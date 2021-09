Buscan a estudiantes que no se han presentado a clases

¿Dónde están miles de estudiantes de las escuelas públicas de Broward? Es la pregunta que el distrito escolar tratará de contestar este fin de semana al visitar miles de direcciones registradas a nombre de los alumnos que por alguna razón están ausentes este año escolar.

Decenas de voluntarios y maestros irán puerta por puerta mañana y el domingo. Ustedes pueden identificarlos porque llevarán puestas estas camisetas azules en busca de esos estudiantes.

Ya se están preparando alrededor de 400 voluntarios, empleados escolares y maestros del distrito escolar de Broward para ir en busca de miles de estudiantes ausentes este año escolar.

“Es posible que estén en un colegio privado, quizás se fueron del distrito, a una escuela chárter o estudiando desde casa y no le avisaron a las escuelas”, dice Ralph Aiello, director de consejería escolar.

La maestra Liliana Ruido dice que el distrito escolar y el sindicato de maestros de Broward están colaborando en esta iniciativa. Esperan visitar miles de direcciones registradas a nombres de los alumnos “para hacerles un llamado, a la comunidad, a los padres, a los niños, porque tenemos una crisis”.

“En total este fin de semana esperamos visitar de 10-mil u once mil hogares. Necesitamos saber si los alumnos están matriculados en otro programa y si no, tenemos que convencerlos para que regresen a las escuelas de Broward, es la mejor manera de asegurar una educación para ellos”, dijo el director de consejería.

Agregó que las ausencias de estudiantes se agudizaron con las clases a distancia en el 2020 y consejeros del distrito visitaron hogares en persona para trabajar con las familias.

Han sido casi dos anos esperábamos aproximadamente a 6 mil estudiantes de regreso, pero no se presentaron el primer dia clases. Hay otros 5 mil aparentemente matriculados, pero con ausencias crónicas. De ser asi, estos han perdido demasiadas clases... Y estamos preocupados.

“Si no tenemos estudiantes, no vamos a tener suficientes maestros, no vamos a tener maestros en los salones de clases, no vamos a tener autobuses escolares circulando por la ciudad recogiendo a nuestros estudiantes”, dice Ruido.

Antes de esta iniciativa, el distrito contacto a esas familias por teléfono. En promedio, solo una de cada cuatro contesto la llamada. Es así como se enteraron de que muchos alumnos estaban matriculados en otro sistema de aprendizaje.

Si esta es su situación, las escuelas de Broward le piden a las familias que contacten al distrito para notificar si un estudiante cambio de colegio o la razón por la cual ya no estudia en las escuelas de Broward.