Buscan a conductor que se estrelló contra una vivienda y huyó del lugar

Como increíble y algo que nunca antes había visto describió un hombre lo que ocurrió en su casa en Miami Gardens durante la madrugada de este sábado.

Mientras dormía con su esposa, repentinamente un vehículo chocó contra su vivienda, entrando por el garaje y llegando hasta una de las habitaciones.

“Venia muy rápido no se qué pasó y se metió contra la casa, se llevó un cuarto y la pared. Gracias a Dios mi hija no estaba ahí o si no esto hubiera sido otra historia”, cuenta afectado Jesús Padrón.

La vivienda está justo en el medio de una intersección vial. Al parecer el vehículo sospechoso habría ingresado hasta la casa después de atravesar una calle a una velocidad considerable.

Tras el impacto, el dueño de la casa resultó lesionado en una de sus piernas. El sospechoso del accidente habría huido de la escena justo después de la colisión. Todavía no es clara la descripción del vehículo y tampoco el paradero de quien lo conducía.

“Se salió del carro y corrió. Si alguien sabe algo por favor que nos de información”, pide la familia afectada.

Este sábado, fuera de cámaras, Telemundo 51 habló nuevamente con el hombre afectado. Visiblemente conmocionado aseguró que avanza en las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños en su vivienda y los costos de las reparaciones.

El departamento de policía de Miami Gardens avanza con la investigación para esclarecer lo sucedido.