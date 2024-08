Víctima de atropello y fuga pide justicia: “La vida de una persona no es un juego”

Una noche que prometía ser un momento de relajación y disfrute, se convirtió en una tragedia para Adrián Velázquez, residente de Miami que resultó gravemente herido en un hecho de atropello y fuga ocurrido el pasado viernes a las 9:50 p.m. en la intersección de la Calle 54 y la 4ta Avenida del Noroeste.

Las imágenes de un video de vigilancia capturaron el momento exacto en que un vehículo, que se desplazaba a alta velocidad, intenta frenar tan bruscamente que levanta las ruedas traseras antes de impactar de frente a dos personas. Velázquez y su amigo, quienes habían acudido a una popular plaza de carritos de comida en busca de una hamburguesa, fueron las víctimas.

“Cada uno fue golpeado por el frente del carro. Si nos hubiese golpeado de frente, nos mata”, relató Velázquez en una entrevista, recordando el momento en que su vida cambió drásticamente. Producto del impacto, sufrió graves lesiones que requirieron una cirugía de nueve horas. “Volvieron a poner el codo en su sitio. Me hicieron una operación de nueve horas. Me pusieron tornillos, me pusieron platinas”, explicó entre lágrimas.

La gravedad de sus lesiones ha dejado a Velázquez con deudas médicas considerables, además de la incertidumbre sobre su futuro en este país. “En esos segundos, antes de recibir el impacto casi mortal, pensé en mis tres hijos y mi esposa en Colombia, lo pienso y lloro”, confesó el migrante venezolano, quien llegó a los Estados Unidos hace un año en busca de una mejor vida.

En el video de vigilancia, el vehículo responsable apenas se puede distinguir debido a la alta velocidad con la que se desplazaba, en una zona donde el límite es de 40 km/h. “Nunca se puede ver totalmente y va muy rápido”, comentó María Morales, amiga de las víctimas, subrayando la necesidad urgente de identificar al responsable.

Velázquez y su familia han lanzado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que ayuden a cubrir los crecientes gastos médicos. Además, hacen un llamado a la comunidad para que proporcionen cualquier información que pueda ayudar a la policía local en la identificación del vehículo y su conductor.

“Prudencia, la vida de una persona no es un juego”, sentenció Velázquez. Mientras la policía continúa investigando el caso, este joven insta a cualquier persona con información o videos del hecho a que los presenten a las autoridades.