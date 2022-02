Buscan a chofer que atropelló mortalmente a una mujer y se dio a la fuga en Hialeah

Desconsolada está Ileana Ajo al enterarse que su mejor amiga Olga Fernández fue atropellada mortalmente y dejada a suerte.

“Yo no sé si pueda. Es muy duro lo que estoy viviendo. Me siento como que me han quitado la mitad. Ayer supe que voy a hacer abuela otra vez y lejos de estar feliz, sentí tristeza porque quería llamarla y contarle y ella no estaba allí para mí”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Todo sucedió la madrugada del pasado domingo, afuera del apartamento en el que vivía con sus dos hijos en el área de la primera avenida y la 4 calle de Hialeah.

“Le comentó a su mamá que alguien estaba en su parqueo, ella bajó, y en un minuto que estuvo en el baño, cuando salió sintió el grito.

“Yo perdí a mi hermana por decirle a ese hombre que se fuera y dejara el parqueo a la niña, para que guardara su carro y con eso tuvo una muerte tan horrible tan violenta que la desbarató”.

Ileana asegura que los hijos de Fernández están aún en estado de shock.

“Dice la niña que no puede cerrar los ojos porque ve a su mamá en el piso echando sangre por la boca diciendo no puedo respirar, que se entregue solamente no la va a devolver, pero que pague porque lo que hizo no tiene nombre”.

En medio de su dolor está mujer hace un fuerte llamado: “hagan lo que hagan en la calle no conteste la gente ha perdido el respeto a la vida, ya matar a una persona es como matar un mosquito”.

Línea de alto al crimen, los familiares piden ayuda para encontrar al responsable, dicen que es el conductor de un auto negro Toyota Corola, que tiene daños en la parte frontal. La policía dice que tienen ya varias pistas.