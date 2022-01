Busca reembolso luego de comprar un lujoso reloj defectuoso en Amazon

Camila Lopez pensó que había recibido el regalo perfecto y dice: “Cuando vi el reloj, me puse feliz, estaba super, super emocionada”.

Un regalo para un cumpleaños especial se convirtió en una gran decepción para una mujer. Es por eso que contactó al equipo de Telemundo 51 Responde.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Este era un reloj que había visto hace muchísimos años y me encantaba. Es de esos sueños que uno tiene que uno piensa que algún día van a llegar”.

Su sueño se hizo realidad el 31 de agosto, cuando su esposo le regaló este reloj de lujo para celebrar su cumpleaños número 40.

“Cuando vi el reloj, me puse feliz, estaba super, super emocionada, no lo podía creer porque de verdad era algo que quería muchísimo”.

Pero es felicidad no duró mucho..

“Me pongo el reloj, obviamente, me lavo las manos por primera vez y noto que hay humedad dentro del reloj”.

Ella dice que su esposo pago más de 3 mil dólares por el reloj. Y aunque lo compro a través del sitio de Amazon, otra compañía se lo vendió. Es por eso que Camila inicialmente contactó a ese vendedor externo para dejarle saber que había un problema.

“Inmediatamente me contestó y me dijo que lo llevara directamente a Cartier, o que los llamara porque el reloj estaba bajo garantía, entonces que no tenía ningún problema”.

Pero cuando contacto a Cartier, Camila dice que se enteró que el reloj tenía un sello defectuoso – tenía partes oxidadas – y que debía pagar cientos de dólares, para arreglarlo.

“Además nos dijeron que estaba registrado bajo el nombre de otra persona y que no tenía garantía”.

Finalmente, Camila decidió devolver el reloj.

“Esperando que me diera un reembolso el cual llegó por la mitad. Se quedó con la mitad del dinero del reloj. La verdad me molestó bastante, me molestó demasiado porque no me pareció justo”.

Y al no poder recibir ayuda ni del vendedor externo ni de Amazon, se puso en contacto con Telemundo 51 Responde. “Que me regresen mi dinero”, dijo.

Y eso fue precisamente lo que sucedió. Amazon le devolvió el resto del dinero después que compartimos la historia de Camila. En un comunicado, un portavoz nos dijo:

“Amazon continúa innovando para proveerle a nuestros clientes con la mejor experiencia, si el producto es vendido directamente por Amazon o a través de un vendedor externo…” También dijeron: “La garantía de Amazon de A-a-z provee protección adicional para los clientes que compran de un vendedor externo en el sitio de Amazon, y si un cliente recibe un producto que no está en la condición que esperaba, Amazon dará un reembolso o reemplazará ese artículo”.

Usualmente la compañía grande resuelve el problema y a veces también revoca el permiso de los vendedores externos para poder vender en la plataforma.

Cinthya Lavín, del buro de mejores negocios del sureste de Florida dice que aun así, uno debe de investigar acerca del vendedor externo – antes de hacer una comprar. Ella tambien sugiere usar una tarjeta de crédito.

“En vez de una tarjeta de débito ya que tienen recursos para poder reclamar si no reciben el artículo”.

Tambien asegúrate de que hayas leído la política de devoluciones, ya que muchos vendedores externos tienen políticas diferentes.

Camila, por su parte, dice estar feliz de haber recibido el resto del dinero.