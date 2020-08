Biden acusa a Trump de fomentar la violencia en EEUU

WASHINGTON - El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, afirmó este lunes que su rival en las elecciones de noviembre, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, es incapaz de acabar con la violencia en el país, ya que la ha fomentado durante años, y pidió que cesen los disturbios.

Trump "no puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado. Saben, puede que él crea que pronunciar las palabras 'ley y orden' le hacen fuerte, pero su fracaso en pedir a sus seguidores que dejen de actuar como una milicia armada en este país muestra lo débil que es", dijo Biden en un acto de campaña en Pittsburgh, Pensilvania.

"¿Alguien cree que habrá menos violencia en Estados Unidos si Donald Trump es reelegido? Necesitamos justicia en Estados Unidos. Necesitamos seguridad en Estados Unidos", agregó el que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

Biden hizo mención a unas palabras del expresidente Franklin D. Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando dijo que "las noticias van a ir a peor, antes de que vayan a mejor".

Y subrayó que el pueblo estadounidense "se merece" que se le hable lo más directo posible: "El trabajo del presidente es ser directo, decir la verdad y ser fiel a los hechos para liderar, no para incitar".

"Por ese motivo les hablo hoy -indicó Biden-, el presidente en ejercicio es incapaz de decirnos la verdad, incapaz de hacer frente a los hechos e incapaz de sanar. No quiere arrojar luz, quiere generar tensión y está alentando la violencia en las ciudades".

El aspirante demócrata pidió, además, que acaben los altercados raciales en varias partes del país.

"Voy a ser muy claro sobre todo esto, los disturbios no son protestas. Los saqueos no son protestas. Desencadenar fuegos no son protestas. Nada de esto es protestar. Es ilegal, simple y llanamente. Y aquellos que lo hacen deberían ser juzgados", enumeró.

"La violencia no traerá cambio, solo traerá destrucción -siguió-. Está mal en todas sus maneras, divide en lugar de unir".

En una polémica defensa, el exoficial Derek Chauvin argumenta que George Floyd murió por sobredosis de drogas y no por asfixia.

"No, no es lo que el Dr. King (Martin Luther King Jr.) o John Lewis (fallecido legislador y líder de derechos civiles) enseñaron. Los incendios que queman deben acabar y tenemos un presidente que anima las llamas, en vez de combatirlas", indicó.

Biden apuntó que el país está haciendo frente a múltiples crisis y que bajo el mandato de Trump se han multiplicado: "COVID, devastación económica, violencia policial injustificada, nacionalistas blancos envalentonados, ajustes de cuentas sobre la raza, una fe en declive hacia un futuro brillante estadounidense. No hay ninguna razón por la que podamos hacer mucho mejor que ahora".

Biden consideró que el hilo común es Trump, al que describió como "un presidente en ejercicio que empeora las cosas, no las mejora. Un presidente en ejercicio que siembra el caos en vez de proporcionar orden, un presidente en ejercicio que fracasa en el deber básico de su trabajo, que es decir la verdad que todos sabemos que es que todos tenemos derecho a vivir en libertad y buscar la felicidad".

El demócrata dio este discurso después de que durante el fin de semana un hombre muriera por un disparo en el pecho en Portland, Oregón, después de que el sábado por la noche se registraran choques entre simpatizantes de Trump y miembros del movimiento "Black Lives Matter".

Alberto Pimienta tiene la información.

Las protestas se reavivaron Portland, después de que un afroamericano quedara herido grave el 23 de agosto por siete disparos de la policía en Kenosha, Wisconsin, donde ha habido protestas y disturbios raciales en los últimos días que han cobrado las vidas de dos personas.

Trump culpó este lunes al alcalde de Portland, el demócrata Ted Wheeler, de la situación en esa ciudad del noroeste del país.

"Portland es un desastre, y lo ha sido por muchos años. Si esta broma de alcalde no la limpia, ¡entraremos y lo haremos por ellos!", amenazó Trump en Twitter.

En otro mensaje en la misma red social, el presidente cargó contra los alcaldes y gobernadores de "la izquierda radical".

"Los gobernadores y alcaldes de la izquierda radical en ciudades donde esta loca violencia está pasando, han perdido el control de su 'Movimiento'. Se supone que no iba a ser así, pero los anarquistas y los agitadores se dejaron llevar y no escuchan más. ¡Incluso han forzado a Joe (Biden) el lento a salir de su sótano!", indicó.

El presidente acabó con un último tuit en el que dijo: "¡LEY Y ORDEN!".