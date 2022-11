Avanza el proceso de elecciones en el condado Palm Beach

El centro de tabulaciones de elecciones en el condado Palm Beach trabaja a toda marcha procesando las boletas que han llegado por correo y aquellas realizadas de forma anticipada en los centros de votación.

Según la página web de la supervisora de elecciones, hasta la fecha hay un total de 1.005 636 votantes registrados entre republicanos, demócratas e independientes, de los cuales un alto porcentaje ya ha votado.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Wendy Sartory Link, supervisora de elecciones en el condado Palm Beach, advierte que “hasta ahora entre los que votaron por correo y los que votaron de forma anticipada suman un total del 28 por ciento, así que esperamos un fin de semana muy ocupado y claro, el día de las elecciones, porque nos encantaría ver una participación del 60 o del 65 por ciento”.

Leila Basili es una joven que trabaja en el departamento de elecciones como coordinadora de proyectos. Ella a su corta edad entiende la importancia del acto electoral.

“Para mí significa la democracia, a mi me encanta. A mí me encanta ver a la gente votar y la gente que hable español especialmente gente de otros países que se hace ciudadano y empieza a participar en el proceso. Ésa es una de las cosas más importantes en el mundo para mí porque ahora están aquí, se mudaron de donde sea que ellos vienen. Y vienen a votar y vienen a contribuir y me encanta ver eso. Me encanta ver las boletas, venir y ver que la gente participar en estas elecciones es muy importante votar", comentó Basili.

Según el departamento de elecciones hay aproximadamente 40 mil hispanos inscritos para votar en el condado Palm Beach.

Mientras unos van abriendo los sobres con las boletas enviadas por correo y lo cuantifican, otros van tabulando el voto realizado por el elector. Todo esto con la máxima transparencia.

“Vos podéis venir a nuestro almacén cada lunes, miércoles y viernes. Puedes ver todo lo que hacemos. Como va tu boleta desde que lo abrimos, hasta que la cuentan. Puedes venir a ver todo. Nosotros no queremos esconder nada en el condado Palm Beach dejamos que vean todo el proceso. Nosotros queremos que la gente se sienta segura”.

El objetivo ahora es tabular todas las boletas enviadas por correo antes del día de la elección. Hasta el momento ya han recibido un poco más de 180 mil, aproximadamente, la mitad de las que fueron enviadas.