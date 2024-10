Autoridades locales responden inquietudes de residentes de condominios

La asamblea municipal realizada este jueves indaga en las inquietudes de los residentes y los problemas que afectan sus condominios.

Los crecientes costos del seguro de propiedad, los nuevos requisitos de reserva y las preocupaciones en torno a la administración de las asociaciones son los temas que se trataron en la asamblea municipal que se realizó en el centro de arte y entretenimiento Milander en Hialeah ubicado en el 4800 Palm Avenue.

El alcalde de la ciudad de Hialeah, Esteban Bovo, explica que en “el dueño de casa para poder defender su tesoro está convirtiendo el garaje en apartamento simplemente para poder pagar el costo de mantener su sueño americano”.

Al alcalde Bovo se unieron la senadora estatal Ileana García y el comisionado de Miami-Dade, Rene García, para escuchar y responder inquietudes.

El comisionado de Miami-Dade por el distrito 13 resalta que esta es la oportunidad de “darle una voz a los residentes de nuestros condominios para que le manden un mensaje bien fuerte a Tallahassee que basta ya y es hora de resolver el problema”.

Aumentos de reservas que en algunos casos han generado cifras de hasta seis números y tarifas de seguro elevadas han sido la preocupación reciente de residentes floridanos.

Kevin Cortina, presidente de la asociación en Casa del sol explica que con “la ley de antes, tu podías correr sin tener reserva y ahora vas a tener que tener una reserva para pagar los gastos en el futuro”.

El pasado mes de septiembre fue el propio gobernador Ron DeSantis quien en mesa redonda junto a residentes y funcionarios públicos en Miami Lakes se hizo eco del aumento de los costos en los condominios hablando sobre la necesidad de desarrollar ideas para prevenir que las personas sean forzadas a abandonar sus hogares.

Algo con lo que la senadora García dijo estar comprometida a buscar soluciones. “Continuamente hacemos legislación que simple y llanamente no encaja o no hay supervisión o no se lleva a cabo y yo estoy aquí comprometida con buscarle soluciones a nuestros problemas para que miles de personas en Miami-Dade, sobre todo las personas de escasos recursos y mayores de edad, no se queden sin hogar”.

En la asamblea municipal están presentes funcionarios públicos, personal de la fiscalía estatal y expertos en reserva seguros y tecnología que brindan otra perspectiva de la transparencia y las opciones que se necesitan en las asociaciones.