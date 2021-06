Autoridades crean campaña contra violencia armada

Autoridades locales lanzan una nueva campaña para detener la violencia armada en nuestra comunidad que en los últimos días se ha intensificado.

“El llanto de esta madre interrumpió múltiples veces la conferencia de prensa de líderes de nuestra comunidad que buscan hacer conciencia sobre la violencia armada, tras la ola de tiroteos violentos y mortales que han enlutado nuestros vecindarios”.

Kessler Brooks de la Policía de North Miami, dice:

“Estamos aquí hoy porque hay muchas armas ilegales en la calle estamos avisando al público es que si saben algo de un crimen por favor avisa”.

Bernard Jennings, presidente de la cámara de comercio de Biscayne Gardens, dice:

“Di no a las armas ilegales si ves algo di algo, sabemos que las armas no matan a las personas las personas son las que matan, padres tíos, primos hablen con sus hijos sobre el tema y la importancia de denunciar si ven algo que no es correcto”.

La Cámara de Comercio de Biscayne Gardens en conjunto con varios empresarios dieron a conocer esta campaña llamada “si ve algo di algo” en la que repartirán unos 5 mil posters como estos a quienes deseen colaborar en este importante llamado de denuncia.

Hubert Campbell, padre de joven asesinado, asegura: “no le tengo miedo a mi vida más, no tengo miedo a perder mi vida, voy a ir a las calles a preguntar a buscar información para que el responsable de matar a mi hijo sea traído a la justicia”.

El hijo de Campbell y la ex senadora de Florida Daphne fue asesinado hace dos semanas en su apartamento, por lo que ahora piden justicia para encontrar al responsable.

Estos esfuerzos se suman a la marcha por la paz que se llevó a cabo ayer en el noroeste del condado Miami Dade, así como el nuevo plan de emergencia “Peace and Prosperity” aprobado por unanimidad en la comisión condal para frenar estos tiroteos, destinando 10 millones de dólares para aumentar la red de cámaras de vigilancia y asistir a jóvenes con fuentes de empleo estudios y deportes.

Susan Kennedy, presidente de la Organización Bullet4life, dice:

“Nosotros tratamos de conseguir las balas en las calles y las convertimos en algo positivo, es una bala que nunca más podrá arrebatar una vida más, hacemos una conversación con esa persona que nos entrega la bala para crear conciencia”.

Desde el 3 de mayo hasta la fecha han ocurrido al menos 9 tiroteos mortales en Miami Dade, dos de ellos masivos, por lo que acabar con la violencia armada debe ser una prioridad para todos.

No se olvide si ve algo diga algo, cualquier información puede llamar a la línea de alto al crimen de Miami Dade 305-471-84-77.