Autobuses eléctricos para transporte público de Miami Dade

75 buses eléctricos nuevos están destinados a funcionar en todo el Condado Miami Dade. Cada bus eléctrico cuesta un millón de dólares, pero nos dicen que a largo plazo el condado se estará ahorrando dinero.

El autobus de 40 pies, que hoy estrenaron los oficiales del condado Miami Dade, es cien por cien eléctrico, no requiere combustible, no deja emisiones en el medioambiente, y no hace ruido, tiene servicio de internet y donde cargar los teléfonos.

El costo inicial de cada uno de los 75 buses adquiridos de la empresa Proterra es de poco más de un millón de dólares, cubierto con fondos federales, estatales y locales, unos 200 mil más que un autobús diesel

“Pero los costos de mantenimiento, de gasolina, de cambiar aceite no hay que pagar para esto entonces es más económico”, dice Levine Cava.

Juan Mendieta, director de Asuntos Externos Dpto. del Trasporte, dice: “son 4 horas para recargar estos buses y los buses pueden operar por más de 300 millas entonces se pueden usar en todas las rutas del condado”.

En conferencia de prensa, anunciaron que a partir de hoy ponen en funcionamiento 32 de los autobuses, mientras se esperan 43 más. Para el corredor sur del condado la comisión le dio luz verde a un contrato con la empresa New Flyer para la adquisición de 100 buses eléctricos de 60. Con todo lo necesario por poco más de 175 millones de dólares, aprobación que no estuvo exento de controversia por un reciente incendio en un bus de new Flyer en Connecticut que está bajo investigación

“Nos han dicho que posiblemente fue error humano y nosotros tenemos un programa muy detallado para verificar que todo es seguro”. EL número de residentes del condado que usa el trasporte público ha estado en aumento con rutas nuevas y sendas designadas.

Y al aumentar los usuarios la meta es en que un futuro todos los 75 buses de la empresa Proterra del condado sean eléctricos.