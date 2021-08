Aumentan casos de COVID-19 en Palm Beach

Tras dos semanas de clases en el condado Palm Beach el número de casos de COVID- 19 llegó a 1770. 219 empleados escolares y 1556 estudiantes.

Y es que a partir del pasado lunes, el uso de la mascarilla es obligatorio. El superintendente señaló que en línea general todos acataron esta medida, unas pocas decenas de estudiantes de high school no lo cumplieron.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Los padres de estos estudiantes fueron contactados y se les explicó el código de conducta. Ahora, sí continuan sin usarla, han sido advertidos de las posibles acciones disciplinarias

Mike Burke, Superintendente Escolar Interino del Condado Palm Beach, dice: “Si Continúa pueden enfrentar consecuencias disciplinarias podrán estar aislados o tal vez tengamos que tomar medidas adicionales para asegurarnos que cumplan con la política de la junta escolar”.

Por otro las dutoridades Del condado Palm Beach hacen todo lo posible por atender a la comunidad concentros de prueba de COVID-19 han mostrado largas filas de personas esperando pacientemente realizarse la prueba.

Realizarse la prueba en este centro duró más de dos horas pero la fila para vacunarse era infinitamente menor. El condado también cuenta con un centro para terapia monoclonal para aquellas personas que han dado positivo al COVID-19.

Gerónimo Cañon, de 16 años, obtuvo terapia monoclonal, dice: “Ya tenían la vacuna contra el COVID, pero es muy importante tener otra protección contra este virus que se está llevando a gran parte de la población”.

Meyer Cañon, quien tambuén obtuvo terapia monoclonal, dice: “Yo también me lo coloqué porque toda mi familia dió positivo y de alguna forma estoy al cuidado de ellos entonces para prevenir me coloques el tratamiento y hasta el momento no me ha dado”.

Hay que tomar en cuenta que todos estos servicios son gratuitos.

Podrán encontrar la información de donde vacunarse, realizarse la prueba del covid e incluso obtener la terapia monoclonal y registrarse en www.patientportalfl.com.