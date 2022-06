Aumenta migrantes muertos en camión encontrado abandonado en Texas

Dos hombres han sido detenidos en relación a la muerte de 53 migrantes, que fueron encontrados en el remolque de un camión, en San Antonio, Texas. Este miércoles ya se conocen sus identidades, mientras avanza la investigación del caso.

Juan Francisco D’luna-Bilbao y Juan Claudio D’luna- Mendez, son los nombres de los dos sujetos detenidos en relación a la muerte de los migrantes, encontrados hacinados, en la parte trasera de un camión, en Texas. Este miércoles la cifra de víctimas ascendió a 53, con la muerte de dos personas que habían sido hospitalizadas.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Los detenidos, de nacionalidad Mexicana, y sin documentación legal en Estados Unidos, están acusado de posesión de un arma, mientras conducían ilegalmente por territorio estadounidense.

Felipe Betancourt, es el dueño de la compañia Betancourt Trucking and Harvesting, que era el nombre que llevaba el camión donde se encontraron los migrantes, pero él asegura que la identidad de su compañía le fue robada pues ese camión no les pertenece.

“Sabemos que se camión no nos pertenece porque el camión que tienen las autoridades de San Antonio y está registrado, está detrás de mi. Y no ha salido el sur de Texas como en 5 días", apunta Betancourt.

Según declaraciones del dueño de la compañía bajo la cual supuestamente operaba el camión que transportó a los migrantes, los números de identificación federales y estatales del vehículo fueron clonados, lo que confirma que el camión de la tragedia, no pertenece a su inventario.

“Son del mismo color pero los camiones son totalmente diferentes”, precisa Betancourt.

Mientras la investigación del caso avanza y ahora se busca identificar como el vehículo logró burlar la seguridad en un puesto de control al norte de Laredo, se conoce que 40 de las víctimas son hombres y 13 son mujeres, procedentes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Sin consuelo, familiares de los migrantes, buscan información sobre sus cuerpos, en tanto apuntan que ellos iban "en busca de mejor vida, darle estudios a sus hijos, sacarlos adelante y tener un mejor futuro para ellos".

Mientras otros guardan la esperanza de que uno de los suyos, no sea otra víctima de esta tragedia. "Nos enteramos, no sabemos nada hasta que llegue mi prima, y nosotros no sabemos si Jose Luis iba en ese trailer".