Chocan una patrulla y dejan a tres policías de Miami heridos

Tres oficiales de la policía de Miami tuvieron que ser hospitalizados, luego de que, según las autoridades, un conductor se estrellara contra una patrulla, impactando al oficial que se encontraba dentro y a otros dos que estaban parados cerca.

El hecho ocurrió pasada la medianoche y los policías fueron trasladados al hospital Jackson Memorial. Dos de los policías fueron dados de alta pero uno permanece hospitalizado con lesiones más severas aunque su condición es estable.

Los reportes preliminares indicaban que los policías estaban ayudando a una persona cuando fueron impactados por un conductor que intentó darse a la fuga pero que no pudo por los serios daños que sufrió el auto. Además, habría asegurado que el no iba conduciendo el automóvil, según dijeron las autoridades.

Telemundo 51 logró hablar con la persona a la que estaban ayudando los oficiales y relató lo sucedido.

“Me habían remolcado mi Range Rover, entonces yo llamé a la policía para que me ayudaran a saber dónde estaba el carro, qué grúa se lo llevó (…) y de un momento a otro alguien chocó el carro y me sentí muy preocupado por los policías porque estaban en el piso tirados, muy graves, intenté ayudarlos pero me dijeron que debía esperar a que llegara la ambulancia”, relató Francisco Ramón.