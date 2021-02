Atacan a una mujer hispana en el Metromover de Miami

Emocionalmente devastada, Zoila Morán, asegura no poder olvidar la aterradora mañana en la que un desconocido la atacó mientras viajaba en el Metromover de Miami, el pasado miércoles cuando iba a trabajar.

“Cuando siento es el golpe que me coge por la espalda, siento un golpe, me agarra por el abrigo y no me quería soltar y luego viene y me arranca el teléfono", señala Morán.

Al menos otros seis ataques violentos ya han ocurrido en otras estaciones del Metromover, como en el caso de Andrea Puertas, quien fue brutalmente golpeada en septiembre del 2020, un incidente que Zoila recordó por lo que pensó lo peor.

"Es que fue horrible, yo pensé que el tipo me iba a matar porque la verdad tenía una actitud violenta, violenta que le digo la verdad; estoy traumada".

Tras revisar las cámaras de vigilancia, la policía de Miami-Dade constató el hecho y arrestaron a un hombre identificado como Carl Jeune, quien compareció en corte y aseguró que no es quien cometió este último ataque.

Pero autoridades indican que posiblemente seria el mismo sujeto que habría atacado a otra persona hace apenas unos días.

Zoila Moran aseguró que al momento de su asalto, no había nadie para socorrerla pese a que el condado había prometido redoblar la seguridad por la serie de ataques que se habían registrado en este medio de transporte.

“Nadie, no habia ni un security en esas estaciones", recuerda la víctima.

En la estación de Brickell, Telemundo 51 pudo constatar que en efecto no había presencia de ningún guardia de seguridad, y durante un recorrido para verificar la poca presencia de oficiales, se pudo concluir que cada tres y hasta cuatro cuadras, había algún oficial de seguridad.

Sobre el incidente la alcaldesa de Miami-Dade envió un comunicado

agradeciendo al Departamento de Policía de Miami-Dade por actuar rápidamente para detener al sospechoso e indicó que que el bienestar y la seguridad pública de los residentes es su máxima prioridad .

Zoila Moran indicó que se ha reunido con su abogado para entablar una demanda contra el condado Miami-Dade.

Mientras que el sospechoso que fue arrestado en conexión a este incidente enfrenta cargos por asalto agravado y robo y se le impuso una fianza de 7,500 dólares.