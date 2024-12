Arresto de inquilina de parque de casas móviles genera debate sobre el uso de la fuerza policial

Un incidente en un parque de casas móviles en Sweetwater ha desatado una ola de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza policial. Vivian Hernández, de 61 años, fue arrestada ayer en medio de una disputa que involucra el desalojo de residentes en la propiedad. Las imágenes captadas por la cámara corporal de un oficial de policía dejan ver los tensos momentos del arresto y han polarizado a la comunidad local.

Según el relato de Hernández, el incidente comenzó cuando acudió a la oficina administrativa del parque para pagar su renta y expresar su descontento por las condiciones generadas durante los desalojos en curso. "La levantadera de polvo estaba afectando a familias con asma, por el asbesto", señaló Hernández.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. > MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

El área, propiedad de la empresa Urban Group, está en proceso de desalojo para dar paso a nuevos desarrollos, aunque muchos residentes aún habitan el lugar. Hernández, que se ha manifestado activamente contra estas acciones, asegura que no tenía intención de abandonar el parque sin ser escuchada.

La situación escaló cuando la administración llamó a la policía, quienes llegaron para ordenar su salida. Según Hernández, al negarse a abandonar el lugar, fue sacada a la fuerza. "Yo me senté en una silla y me agarraron por los hombros, me arrastraron y luego me tiraron contra el piso", relató.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. > SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El material proporcionado por la policía muestra el momento del arresto, aunque carece de sonido. En las imágenes se observa al teniente Brian Arias interactuando con Hernández antes de proceder a inmovilizarla en el suelo.

La policía ha defendido sus acciones, señalando que Hernández se resistió al arresto, lo que obligó a los agentes a emplear fuerza para someterla. Sin embargo, Hernández sostiene que fue tratada con una violencia innecesaria.

"Me rompieron las gafas contra el piso. Tengo contusiones en la cabeza", afirmó.

El portavoz de la policía de Sweetwater indicó que se está revisando el incidente para verificar si se cumplió con los protocolos sobre el uso de la fuerza. Hasta el momento, ni el alcalde ni el jefe de la policía han emitido comentarios al respecto.

Hernández enfrenta ahora cargos por resistencia al arresto sin violencia y conducta desordenada. Tras ser liberada de la cárcel TGK a las 5 de la mañana, fue trasladada al hospital Kendall HCA para una evaluación médica.

Por su parte, Urban Group continúa con los desalojos, un proceso que ha sido objeto de críticas debido al impacto en las familias que permanecen en el parque.