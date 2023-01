Arrestan hombre por presunto fraude con donaciones

Quienes viven cerca de Royal Palm Beach, seguramente han visto a un hombre en distintas plazas comerciales tocando el violín y pidiendo dinero para un hijo enfermo, la verdad salió a la luz y este hombre de origen rumano no tiene hijos y lograba defraudar a las personas recibiendo un promedio de 100 mil dólares anuales en efectivo a través de donaciones de las personas.

“Yo le dije a papá, ¿papi por favor podemos darle 5 dólares o un dólar?“, cuenta una niña que lo quiso ayudar, y quien fue una de las tantas personas que quisieron darle algo al hombre, que el pasado 23 de diciembre se encontraba en frente de la tienda TJ Max en una plaza Comercial en Royal Palm Beach.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Yo lo vi tocando violín, vi un speaker con él, vi un cartón diciendo no me acuerdo tanto”, precisan que ese letrero decía que necesitaba dinero para su hijo enfermo, pero esta no era su realidad y todo era un fraude.

Según el informe policial, Giovani Radu, de 22 años, y de origen rumano, está enfrentando cargos de esquema organizado para cometer fraude y solicitar donaciones de caridad bajo falso pretexto entre otros cargos adicionales.

“No creo que es justo lo que está haciendo y más por la gente que si tienen a hijos enfermos y están pidiendo dinero o ayuda de alguien“, considera Victoria, una madre de la zona.

Según el reporte de la policía, las autoridades fueron llamadas el pasado 23 de diciembre a una plaza comercial ubicada en Royal Palm Beach, donde los oficiales detuvieron la camioneta Ford Explorer del hombre mientras esté intentaba irse.

En el interior del vehículo las autoridades encontraron miles de dólares en efectivo, 8 letreros distintos pidiendo donaciones, artículos de lujo de marcas como Prada, Gucci y Armani.

También encontraron recibos bancarios de depósitos en efectivo y estados de cuenta mostrando casi 80 mil dólares en efectivo depositados a lo largo del año.

Tras investigar, las autoridades determinaron que Radu está de forma ilegal en los Estados Unidos y -según el informe policial- el hombre confesó no tener hijos. También aseguró que anualmente ganaba aproximadamente 100 mil dólares haciendo esto.

“Si, es muy decepcionante, muy muy muy…”, dijo la madre de la niña que lo quiso ayudar. “Realmente una persona que esté en necesidad ahora, uno va a dudar la próxima vez antes de querer ayudar”.

Radu enfrenta un total de 8 cargos, la fianza impuesta por el juez fue de 60 mil dólares, mientras el FBI también está investigando en relación al caso.