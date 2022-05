Arrestan a un hombre que supuestamente estafó a una mujer con renta de casa

Un presunto estafador se entregó a la policía este martes, luego de que una madre víctima del sospechoso intentara recuperar el dinero que le había entregado hace meses para la supuesta renta de una casa q,ue ya estaba ocupada por otra familia.

La policía arrestó a Antonio Álvarez, de 58 años, acusado de ser el responsable en dos casos de estafa y robo a diferentes víctimas.

El incidente más reciente ocurrió en la casa de Hialeah el 6 de febrero de 2022.

Según oficiales, el sospechoso estaba visitando a su amigo, el Sr. Fernández. En la residencia también se encontraba claudia pena, la víctima, quien dijo que necesitaba un lugar para vivir ya que estaba embarazada y acababa de mudarse de Texas con su esposo e hijo de dos años.

El acusado escuchó la conversación y dijo que podría encontrar una casa rápidamente si le entregaba $3000 dólares.

La victima hizo la transacción bancaria por su teléfono en ese momento, el hombre se fue y regresó unas horas después con la llave de una casa.

Sin embargo, por varias semanas Álvarez le dijo a su víctima que habían problemas y no se podía mudar aun. Así que la mujer decidió visitar la dirección que el hombre le había entregado ubicada en el suroeste de Miami.

La llave no funcionó y la familia que vivía alli le explicó que Álvarez no era el propietario y que no estaban planificando mudarse, fue cuando la mujer, se dio cuenta que había sido estafada. Luego asegurándole a las autoridades que debido a este suceso su familia se quedo sin hogar por varios días.

Intentamos hablar con el señor Fernández, pero en la casa no atendieron a nuestro llamado. Fernández le afirmó a la policía que hace poco había conocido al sospechoso en un casino y que no hizo parte de este fraude. El reporte policial dice que se sentía mal por su amiga asi que tambien intento localizar a Álvarez para recuperar el dinero.

Este hombre también enfrenta cargos por otro incidente de estafa que se produjo el pasado 27 de octubre del 2021 en doral.

Allí supuestamente le vendió un reloj rolex falso a una persona por $5000 dólares. La victima luego llevo el reloj a una tienda de joyas en Miami y se dio cuenta que no era original.

Cuando el presunto estafador fue confrontado, dijo que necesitaba tiempo para devolver el dinero y desapareció. Lo mismo que hizo con la madre embarazada.}

Álvarez fue trasladado a la cárcel TGK donde permanece arrestado. Por su parte, la mujer y su familia estaban recibiendo recursos de la ciudad y ahora se están quedando con amigos, mientras se recuperan financieramente.