Arrestan a un hombre acusado de robo a mano armada

“No tengo un número de teléfono ni cómo contactar a un abogado", dijo en rumano Alexandru Eminescu, el hombre acusado de robo a mano armada.

Ocurrió el pasado 12 de diciembre en la gasolinera de la intersección de la calle 8 y la avenida 132, en el suroeste. La presunta víctima iba en su bicicleta cuando un sujeto se bajó de un auto y se le acercó. Primero, le pidió dinero y la víctima le dio 20 dólares. Después - según la policía - intentó estafarlo con la venta de una joya falsa.

La víctima dijo que no, que no le interesaba, y fue entonces cuando un segundo sujeto que estaba dentro del auto habría hecho un movimiento, como si tuviera un arma de fuego, a modo de amenaza.

Uno nunca sabe quién se nos acerca quien viene a nosotros entonces uno tiene que estar muy precavido.

La presunta víctima sitio temor por su vida y le entregó 200 dólares. El acusado escapo de la escena.

Gracias a que fue captado en cámara, el sujeto fue localizado y arrestado. Según la policía, forma parte de una red que viene del norte del estado a cometer este tipo de fechorías en nuestra zona.

"Iba ál con su esposa de copiloto y sus hijos atrás".

Un joven dice que le pasó algo muy similar. Un hombre - que no es el acusado - le pidió 20 dólares para gasolina.

“Él me propuso que me daba una cadena de oro y una sortija. Según él, estaban valoradas en unos 6 mil dólares”.

Le respondió que no tenía dinero en efectivo.

“Me dijo que me podía montar en su carro e ir a un ATM que estaba cerca. Le respondí que no, le puse la cadena en su carro y me fui”.

No se sabe si ambos casos estarían relacionados, pero las autoridades recomiendan estar alertas. En cuanto a Alexandru Eminescu, cuando fue arrestado iba en el mismo carro que uso la noche del presunto robo, según la policía, un auto rentado.