Arrestan a sospechoso de robo y apuñalamiento gracias a varias pistas de la comunidad

Tras cinco meses de búsqueda, la policía de Miami logró capturar a Pedro Engel Rivas-Sánchez quien está acusado de apuñalar a dos hombres violentamente en la Pequeña Habana.

“Todo empezó por una pelea que el tuvo en un restaurante y entonces se va. La víctima regresa y cuando está regresando lo apuñala. Después de eso a solo unas cuadras de ahí el se encuentra con la otra víctima que (no) tenía nada que ver” y también lo apuñala, precisó Michael Vega, portavoz de la policía de Miami.

Aquel 10 de agosto de 2024, el hombre de 46 años huyó en una camioneta Toyota gris dejando a sus víctimas gravemente heridas.

“El había tenido en un bar (una confrontación) y andaba persiguiendo a unas personas. Y el carro mío se le confundió con el de las personas y por eso fue que me confundió a mi”, relata Santos Chirino, una de las víctimas.

El sujeto fue localizado este martes gracias a denuncias telefónicas del público, muchas personas habrían llamado a la policía luego de que publicaran un video de vigilancia en diciembre donde se le veía al sospechoso cuando se retiraba de un establecimiento.

“Cuando el me chocó sacó su teléfono entonces yo le pregunté si el iba a llamar a la policía entonces me dijo que si. El se me acercó y cuando se me acercó fue a darme las puñaladas”, apunta Chirino.

Rivas-Sánchez ahora enfrenta cargos por intento de homicidio en segundo grado, robo a mano armada con agresión física y agresión agravada con un arma letal.

“Nuestros detectives llamaron a las víctimas enseguida y les dejaron saber. Ellos mismos los identificaron en una foto y ellos estaban contentos”, aseguró el oficial Vega, portavoz de la policía de Miami.

La policía dice que este arresto es un ejemplo de cómo la comunidad pueda ayudar en este tipo de investigaciones llamando y enviando pistas. Rivas Sánchez permanece arrestado en la cárcel TGK del condado.