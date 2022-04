Arrestan a sospechoso de presunto ataque de odio

James García terminó en el hospital herido y ensangrentado, según él, tras un violento ataque.

“Se me acercó un hombre muy grande, me preguntó si yo era gay y me dio un puñetazo”.

James asegura que no tuvo tiempo de responderle y cayó al suelo.

“Había tanta sangre que mis dedos no podían marcar el 911 en la pantalla táctil del teléfono”.

Luego, dice, vio al sujeto irse hacia la siguiente calle.

Él cuenta que había bajado a caminar a su perro el domingo de pascuas cuando todo ocurrió. James vive en nueva york y viene al menos una vez al mes a Fort Lauderdale.

Le preguntamos que como sabe que fue atacado porque la persona pensó que era homosexual. Dice que no sabe, que no puede imaginarse lo que estaba pensando. Agrega que nunca había conocido ni visto al atacante hasta esa mañana.

La policía de Fort Lauderdale arrestó a Maurice Antwan charles el martes. Obtuvimos una fotografía del sospechoso cuando estaba en prisión en 2021 cumpliendo condena por un caso de agresión agravada en 2018.

“Creo que Fort Lauderdale es una ciudad segura, y que esta comunidad es un lugar seguro,. Mis vecinos me aceptan. Estoy tranquilo de que esta persona este tras las rejas. Lo que más temo es que el estado no califique lo sucedido como un crimen de odio”.

¿Cuál es tu mensaje para las autoridades a cargo de este caso?, le preguntamos, dijo que le gustaría que se aseguraran de que tengan toda la evidencia y responda al sistema. También que sea contado como un crimen de odio, nadie merece pasar por algo así nunca más.