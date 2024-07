Arrestan a mujer cubana al presentarse a su cita con inmigración

MIAMI, Florida - Yoselianys Rodríguez, una cubana, fue detenida tras acudir a su cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, y ahora enfrenta la amenaza de ser deportada a Cuba, dejando a su esposo desesperado por respuestas.

"Cuando ella llega, la dejan detenida. Y la dejan aquí en Broward, que es donde estamos", expresó Ashley Cepero, esposo de Yoselianys. "Ella fue a los juicios. No la defendieron y no la prepararon apropiadamente. Ella no supo qué hacer y como los cubanos tenemos desgraciadamente la barrera del idioma, eso fue imposible."

Rodríguez ingresó al país por la frontera y recibió el formulario I-220B. En Estados Unidos, se casó con Ashley Cepero, un médico que abandonó una misión en Venezuela y ahora es ciudadano estadounidense.

"Estamos juntos hace 3 años, pero estamos casados hace un año y medio. Y apenas nos casamos pusimos la petición familiar", explicó Cepero sobre su situación matrimonial.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La comunidad legal local muestra preocupación ante el aumento de deportaciones de hombres y mujeres cubanos sin historial criminal.

"Es muy extraño porque existen personas con crímenes que no son deportadas a Cuba. Y las personas que son honestas y que no han cometido ningún delito son deportadas solo porque Cuba los está aceptando", opinó Antonio Ramos, abogado de inmigración.

Hace días, conversamos con otra madre cubana cuyo hijo enfrentó una situación similar.

"Desde que entró a este país, lo único que hizo fue trabajar", dijo Mirielzi Cabrera, madre de un cubano con el formulario I-220B.

Desde afuera del Centro de Detención de Broward, Ashley Cepero busca explicaciones y suplica que no se separe a su familia debido a esta situación incierta y angustiante.