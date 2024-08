Anuncian cierre de South Ocean Boulevard, cerca de Mar-a-Lago

En Palm Beach, el South Ocean Boulevard estará cerrado al tránsito entre South County Road y Southern Boulevard (SR 80) a partir de este lunes 26 de agosto y hasta nuevo aviso.

Muchos conductores dicen estar frustrados por los cierres de calles alrededor de Mar-a.Lago.

Cuando South Ocean Boulevard cerró por primera vez en julio para tomar medidas de seguridad adicionales alrededor de Mar-a-Lago, el plan era que los cierres estuvieran vigentes hasta al menos el 5 de noviembre, según el canal WPTV, filial de NBC 6.

