Angustia entre familiares de cubanos que podrían ser deportados: “En Cuba no tendría vida”

Continúa la angustia e incertidumbre entre cubanos detenidos y sus familiares ante una posible deportación.

Telemundo 51 consiguió el testimonio de una mujer cuya pareja corre el peligro de ser devuelto a la isla.

Su esposo es uno de esos cubanos migrantes detenidos y aunque le temen a una deportación, no pierde la esperanza de un reencuentro. Muchos piden una segunda oportunidad tras denunciar injusticias e irregularidades.

Decenas de detenidos y sus familiares viven en angustia cada día y es que algunos ya llevan unos dos meses detenidos.

Wendy y su esposo Santiago emprendieron juntos la travesía desde Cuba. Cruzaron varios países, fueron víctimas de un secuestro y finalmente en octubre, se entregaron en la frontera. En menos de 24 horas, ella fue liberada, pero su esposo no corrió la misma suerte.

Wendy, esposa de migrante cubano, cuenta lo que está padeciendo. “Vivimos con el temor de que hoy me llame y por la madrugada me avise alguien de que ya fue deportado a Cuba, o que me llamen mis familiares en Cuba: ya está aquí”.

“Todos estábamos juntos hasta que llego el momento de separarse. Hombres para un lado, mujeres para el otro”, cuenta Wendy.

En menos de 24 horas, ella fue liberada, pero su esposo no corrió la misma surte. Varios días después, recibió una llamada. “Me van a deportar, tienes que ponerme a un abogado porque me van a deportar, me están trasladando para un centro de detención”.

Han pasado casi 50 días y Santiago permanece detenido por supuestamente no pasar la entrevista de miedo creíble. Según el, nunca le hicieron dicha entrevista.

“Eso es una gran mentira, a nosotros no nos hicieron ninguna entrevista (…) nosotros venimos buscando libertad, democracia, que no es lo que tenemos en nuestro país”.

Varios abogados han documentado la arbitrariedad en estos procesos donde unos son detenidos y otros son puestos en libertad. “Hay diferencias enormes sin explicación de cómo están siendo tratados estos migrantes (…) otros son puestos en libertad, con parole, con I-220 A, pero no son detenidos”, dijo Eduardo Soto, abogado de inmigración.

“Según, aprobaron la deportación (…) entonces es un grupo que escogieron y tuvimos la mala suerte de que mi esposo estuviera en ese grupo. y están haciendo, no sé, pruebas, experimentos, no sé, con esos muchachos”, señala Wendy.

El principal temor de quienes tienen a sus seres queridos detenidos es precisamente la deportación a Cuba.

“En Cuba mi esposo no tendría vida (…) solo tendría sus sueños rotos y privación de libertad. ¿Qué más miedo creíble que Cuba?”.

“Le pido a los congresistas a todo el que pueda, que nos ayuden. No se van a arrepentir de ayudarnos, los cubanos, nosotros, no los vamos a defraudar”

El número oficial de cubanos detenidos tras cruzar la frontera, no se conoce, pero abogados estiman que son unos 400, distribuidos en distintos centros para migrantes en Texas.