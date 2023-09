Anciana vive en condiciones deplorables y teme por su vida

En condiciones deplorables vive una anciana de 91 años luego de que se derrumbara el techo del baño en el apartamento estudio donde reside. Y ahora piden que trasladen a la anciana a otra vivienda asequible pero que esté habitable y donde su vida no corra peligro.

Leonida Herrera, residente de la Pequeña Habana, dice:

“Estoy muy nerviosa porque el día que se cayó el techo yo estaba en el baño, me iba a bañar y me empezaron a caer los pedazos del techo arriba. Me puse muy mal”.

El sábado 16 de septiembre colapsó el techo. Este es el segundo apartamento que colapsa. Enseguida llamamos a los bomberos. Nos informaron que mi mamá y yo teníamos que salir de aquí, y que buscáramos el reporte, que ese techo iba a volver a colapsar por mucho que le pusieran un falso techo.

El apartamento está tercer piso del edificio ubicado en el 138 NW y la avenida 15, a solo dos calles del estadio de los Marlins. Estas residentes afirman que personal no calificado reparó el colapso.

Este este edificio donde residen personas de bajos recursos del Condado Miami Dade es administrado por la compañía Asden Little Havana, a donde ha acudido Arlin para tramitar la reubicación de su madre

Al parecer el edificio pasa por un proceso de renovación y en las áreas comunes hay techos parcialmente colapsados.

Arlín Valés, residente de la Pequeña Habana, dice:

“Aquí se está cayendo el edificio por partes. Ya colapsó un apartamento de allá abajo. El techo del segundo piso también está caído”.

Estas dos mujeres temen que ahora se desplome el techo del cuarto principal.

“Esa rajadura que tiene el techo está sobre la cama de mi mamá, y amanece con tierra todos los días porque se está cayendo pedazos. Ella lo que está pidiendo es que la cambien este edificio porque su vida corre peligro”, dice Valés. “Tengo mucho miedo porque aquí se anda derrumbado muchos techos y yo tengo miedo que me muero”, agregó.

Hoy contactamos a la compañía que administra el edificio, pero no recibimos respuesta.