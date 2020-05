Amor en tiempos de Coronavirus

El verdadero amor no entiende de distancias y mucho menos de coronavirus. Eso lo sabe muy bien Loretta Badell, una mujer valiente que no le teme al Covid-19 si se trata de cuidar a su esposo enfermo.

Badell ingresó el primero de mayo al hospital junto a su esposo para cuidarlo.

Loretta y Eduardo Badell se conocieron, se enamoraron y se casaron en Cuba hace más de medio siglo. En Estados Unidos viven desde el año 1993.

“Una vida entera llena de felicidad, tengo que cuidarlo”, dice Loretta.

El año pasado Eduardo fue diagnosticado con demencia, tiene 76 años, y ante el deterioro de sus facultades mentales lo llevaron a un hogar de ancianos donde le hicieron la prueba del Covid-19 y dio positivo, a pesar de que no tenía síntomas.

“Fue fuerte, imagínate tú decía, no me imaginé lo que vendría, no me lo imaginé, pero bueno la expectativa, yo quería irme para allá”.

Eduardo fue ingresado en un hospital en Miami donde permanece cumpliendo el aislamiento, y a Loretta le prohibieron visitarlo pero se las arregló para convencer al personal médico.

“Mira el niño que se enferma de coronavirus tiene derecho su familiar a poderlo acompañar , mi esposo no sabe expresarse , no sabe ni taparse con una sábana, no sabe pedir ayuda”, dice.

Desde entonces Loretta está en el hospital junto a su esposo , y el protocolo de Covid-19 no permite que salga bajo ninguna circunstancia, y aunque reconoce el trabajo excepcional de las enfermeras asegura que nadie lo cuida como ella.

“Yo lo tapo cuando él se destapa , yo lo afeito, lo perfume , lo acaricio”, dice.

Eduardo ha dado positivo 6 veces al Covid-19.