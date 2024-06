Allanamiento del FBI sorprende a vecinos de North Miami Beach

En un amanecer que nadie en el vecindario de North Miami Beach olvidará pronto, el FBI realizó un operativo en una vivienda ubicada en el 3955 del Noreste y la 171 calle. Lo que normalmente es una tranquila comunidad se vio sacudida por una serie de eventos inusuales que despertaron a los residentes con estruendo y confusión.

Daniel Gómez, un vecino del área, describió el inicio del operativo. "Sentí a las 6 de la mañana una explosión y de momento siento, las sirenas y digo hay algo, pero me equivoqué, el sonido sentí el ruido por atrás, pero no." Gómez no fue el único sorprendido; muchos otros residentes compartieron su asombro ante la repentina intrusión en su pacífico entorno.

Yoli Gómez, otra residente, expresó su sorpresa y desconcierto. "Me he quedado súper sorprendida porque es un lugar tan tranquilo, de hecho para entrar hay un portón, policía es súper privado, no tenía la menor idea que había pasado algo así. El otro día fuimos, tiene un niño pequeño y conversamos, una mujer agradable, no sé qué habrá pasado."

Lauren Davison, quien también vive en el vecindario, relató la presencia de helicópteros y el caos matutino. "Habían helicópteros sobrevolando el vecindario, estábamos tratando de averiguar lo que estaba pasando. Este es un vecindario muy tranquilo y callado, pero hoy amanecimos en caos."

El FBI, en un comunicado, confirmó que el allanamiento estaba relacionado con un operativo del cual no podían proporcionar más detalles. Eddy Rodríguez, que trabaja en la zona, comentó sobre su sorpresa al ver a los agentes. "Yo cuando vine ellos estaban, había una señora del FBI. Me sorprende eso, porque nunca habíamos visto eso."

Durante el allanamiento, los agentes incautaron un automóvil, un bote y numerosos documentos. Las imágenes captadas mostraron a una mujer bajo custodia de las autoridades, intensificando aún más el misterio y la preocupación entre los vecinos.

Daniel Gómez dijo: "Yo siento como que conozco a todos los vecinos. Bueno, uno piensa que los conoces, son muchos condominios, pero este es un vecindario muy familiar, vamos la mayoría al bajito en el agua, no es común que pasen estas cosas."