Alegaciones de abuso sexual en albergue de menores migrantes de Homestead

Salen a la luz alegaciones de abuso sexual en el refugio temporal localizado en Homestead que hace un año albergaba a menores inmigrantes y que por meses legisladores solicitaron transparencia y acceso al lugar. Entre ellas, la congresista Debbie Mucarsel-Powell cuya oficina recibió respuestas sobre las condiciones en que se encontraban los niños.

Estamos hablando de cuatro alegaciones de abuso sexual que activistas dicen que aunque el centro ya está cerrado, el daño que sufrieron los niños será irreparable.

Lo que se conocía como el albergue temporal para niños indocumentados de Homestead hoy está cerrado. Un año despues un informe de 17 páginas revela cuatro alegaciones de abuso sexual a menores que resultaron en el despido de un empleado y otros dos que renunciaron.

Debbie Mucarsel-Powell asegura que no se tienen “los detalles de donde están esas personas, el problema fue una verificación de antecedentes y es lo mínimo que se debe hacer cuando vas a tener personas que están cuidando en menores de edad”.

La congresista fue una de las legisladoras que pudo ingresar al centro de detención en julio de 2019 y tras su recorrido de aquel entonces, finalmente hoy se confirman sus sospechas. “Los niños en ese centro de detención estuvieron sometidos a condiciones peligrosas e inseguras a manos de esa administración”.

La administración de niños y familia le respondió preguntas sobre el número de niños detenidos, su nutrición, el acceso a servicios de salud y también cuántas acusaciones de abuso sexual entre empleados y menores ocurrieron desde enero del 2017.

“Lo que más me preocupa es que el centro está en un estatus cálido, lo que significa que en cualquier momento lo pueden abrir”, acentúa preocupada la congresista.

En aquel entonces, activistas de inmigración preocupados por el bienestar de los menores inmigrantes solicitaron transparencia, hoy creen que el daño pudo evitarse.

Guadalupe de la Cruz, directora del programa de jóvenes, de la Organizacion American Friends Service Committee recuerda: “Vimos una cantidad de trauma que estaban ya pasando los niños y las familias que están en este centro donde fueron separados de sus padres en las fronteras”.

María Rodríguez, directora de la Coalicion de Inmigrantes de Florida, explica que “muchos de estos niños -la gran mayoría- tenían parientes que pudieron con mucho gusto cuidarlos y velar por la seguridad de ellos”.

Tanto los activistas como la congresista quieren asegurarse de que el centro se mantenga cerrado. Por cierto ya no lleva la ciudad de Homestead en su nombre porque según la congresista no representa el progreso y el crecimiento de su gente. Solicitamos comentarios a la entidad encargada del centro, pero hasta ahora no nos han dado respuesta.