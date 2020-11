Alcaldes del sur de Florida analizan con el gobernador medidas frente al COVID-19

Alcaldes de la Florida evaluarán este miércoles junto al gobernador Ron DeSantis, acciones a tomar tras la segunda ola de contagios de COVID-19

Cuando la cifra de contagios de coronavirus ya pasó la barrera de los 300,000 en Broward y Miami-Dade, con más de 17,000 fallecidos en todo el estado, suenan las alarmas de los alcaldes que lanzarán hoy un grito de auxilio ante el Gobernador de la Florida.

El fantasma de los cierres de negocios, una de las grandes procuraciones de los alcaldes de Miami dade que será planteada al Gobernador Ron DeSantis, justo cuando se acerca el día de acción de gracias.

Carlos Hernández, alcalde de Hialeah, explica los temas que deberían retomarse en el diálogo con el gobernador. “Es muy importante que el cambie algunas de la ideas que tiene, por ejemplo usar multas a la persona que no quieren usar máscaras, que no quieren respetar la distancia social para que los negocios no tengan que cerrar porque los números continúan subiendo”

Pero más que aplicar medidas coercitivas, tras 8 meses de pandemia, los expertos apelan a la conciencia social para evitar que la segunda ola de contagios de COVID-19, no sea devastadora.

“Mientras la gente decida ignorar la ciencia, vamos a seguir viendo casos en aumento y nos encontraremos de nuevo en una situación muy desagradable", enfatiza Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas de la Florida International University (FIU).

Mientras China y Rusia implementan un programa de vacunas contra el COVID-19 y se preparan para la distribución masiva de sus vacunas bajo condiciones de emergencia.

En Estados Unidos, las farmacéuticas “Moderna y “Pfizer” trabajan contra reloj para lograr que las suyas reciban la aprobación para su uso de emergencia

Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas de la Florida International University (FIU), explica que “todavía falta que ellos terminen los estudios, que presenten los detalles, que se analicen los detalles, y que en los anuncios falta mucha información que no nos han dado”.

Expertos aseguran que hay un largo camino por recorrer antes de que estas vacunas tengan el visto bueno de la FDA.

El Dr. José González, especialista en enfermedades infecciosas del Jackson Memorial, explica los lo que queda por hacer hasta tener la vacuna. “El siguiente paso por el momento es esperar todavía los resultados del perfil de seguridad, los análisis interinos. Al momento sólo se ha evaluado la eficacia lo cual es muy buena.”

Solo superado por California y Texas, Florida es el tercer estado con mayor índice de contagios en Estados Unidos, no hay dudas que una vacuna calmaría cualquier incertidumbre en medio de una segunda ola de contagios de Coronavirus.