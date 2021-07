Alcalde de Miami y Willy Chirino se pronuncian a favor de una intervención de EEUU en Cuba

Willy Chirino lo describió con palabras muy simples y muy dolorosa: "Cuba se está muriendo":

“Hoy nuestro pueblo solamente sufre, está muriendo, necesita ayuda de cada uno de nosotros”

Dijo que está en manos de todos diseminar estas imágenes para el resto del mundo.

“Que SOS Cuba sea un mensaje viral en todos los aspectos y que esos artistas, esos influencers lo hagan y compartan”

Y afirmó que no hyY otra opción que una intervención humanitaria

“Con permiso o no del gobierno cubano, buques, aviones, arriben a la isla, con medicamentos, comida lo que necesite el pueblo para sobrevivir esta tragedia”.

Por su parte, el alcalde de Miami afirma que se mantiene firme en pedir que la Casa Blanca al menos considere una Intervención militar y explico que “yo me he sentido orgulloso cuando Estados Unidos ha intervenido para salvar pueblos de la opresión y es muy difícil ver a un pueblo sufrir así, que no se puede defender”.

Y sobre la obstrucción de la autopista Palmetto ayer ante la nueva ley anti motín del estado de la Florida, que fue idea del gobernador, el jefe de finanzas del estado Jimmy Patronis, quien estuvo presente, respondió:

“El propósito de esa ley es combatir la violencia” dijo. “Reconocemos que hubo obstrucción del tránsito por muchas horas, pero lo que está pasando en Cuba no pasa todos los días por eso fuimos flexibles”.

La autopista Palmetto cae sobre la jurisdicción del estado por lo tanto la Patrulla de Carreteras de la Florida que la despejo sin arrestos en horas de la noche. otras carretas pertenecen a otras autoridades. el alcalde y los Comisionados advirtieron que van a permitir obstrucción de las vías en la ciudad.