Aeropuerto de Miami se prepara para los días más concurridos de la temporada

Se espera que el viernes sea uno de los días de mayor afluencia de viajeros en todo Estados Unidos durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

La AAA prevé que esta temporada vuelen 8 millones de personas, una cifra récord, y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) espera realizar casi 40 millones de controles.

A nivel local, se espera que en total 7.1 millones de floridanos viajen durante toda la temporada, según las previsiones de AAA, The Auto Club Group. El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) espera recibir más de 3 millones de pasajeros durante los 17 días que durará la temporada de viajes de Navidad y Año Nuevo, del sábado 21 de diciembre al lunes 6 de enero de 2025.

Esta cifra supone un aumento del 1% con respecto a la temporada de viajes del año pasado, que batió récords, y una media diaria de casi 165,000 viajeros. La proyección también sitúa al MIA en camino de alcanzar un récord anual de 55 millones de pasajeros a finales de mes.

Las tormentas en el oeste y el sur de Estados Unidos amenazan con retrasos en los vuelos, mientras millones de viajeros se preparan para despedir el año.

Después de que el jueves se cancelaran casi 800 vuelos dentro o fuera de Estados Unidos, ya se han cancelado más de 60 para el viernes, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Los destinos más solicitados

Los principales destinos de los viajeros de acuerdo con la data de AAA, incluye cuatro ciudades de Florida. Aquí la lista de los 10 destinos preferidos a nivel nacional:

1.- Orlando, FL

2.- Fort Lauderdale, FL

3.- Miami, FL

4.- Anaheim/Los Angeles, CA

5.- Tampa, FL

6.- Las Vegas, NV

7.- Honolulu, HI

8.- Charleston, SC

9.- New Orleans, LA

10.- New York, NY

RECOMENDACIONES A VIAJEROS

Debido al aumento proyectado en el tráfico, MIA ofrece los siguientes consejos para su temporada de fin de año:

Llegue al aeropuerto tres horas antes de su vuelo.

Realice el check-in de la aerolínea en línea antes de llegar a MIA.

Si su vuelo se retrasa, tenga paciencia con los empleados de la aerolínea mientras trabajan para reprogramar su vuelo.

MIA también proporciona información actualizada sobre vuelos en línea y en su aplicación móvil.

Sobre la revisión de la TSA y los artículos permitidos

Empaque artículos esenciales como medicamentos, documentos de viaje, un cargador de teléfono y una muda de ropa en su equipaje de mano en lugar de su equipaje facturado.

Para agilizar el control de la TSA, use zapatos que se quiten fácilmente, siga la regla para líquidos o geles en su equipaje de mano y evite los accesorios que se asemejen a armas y otros artículos prohibidos.

Encuentre el punto de control más rápido de la TSA para su vuelo con las actualizaciones en tiempo real de MIA sobre los tiempos de espera en los puntos de control en línea.

Puede ver más consejos en el sitio web de TSA.

