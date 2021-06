Advierten de algas tóxicas en los canales

Las autoridades han estado colocando afiches advirtiendo sobre la posible presencia de algas tóxicas en los canales, pero para un experto con el cual hablamos esta advertencia no refleja la severidad del problema.

Reinaldo Diaz, de la Organización Lake Worth Waterkeeper, dice: “Es un problema de salud pública muy serio”.

Este lunes el dpto. de salud del condado Palm Beach emitió una nueva alerta a raíz de la presencia de algas tóxicas en el canal c51 que llega hasta Lake Worth. Anuncios en distintos lugares advierten de los peligros. Para Reinaldo Diaz los peligros son más severos

Reinaldo Diaz, dice:

“La alerta no captura eso, dice cosas como que si limpias, lavas el pescado que tu agarraste de esa agua, con poca agua fresca que va a ser suficiente para comerlo y la verdad eso no es honesto no es transparente en el peligro que este problema lleva”.

Y es que estas algas tóxicas son nocivas para la salud y un especial peligro para niños y mascotas. Esta residente hace una advertencia.

Pamela McAfee, dueña de mascota que murió, dice: “Quienes estamos en el canal C 51 no vivimos en un ambiente seguro”.

Y es que fue el perro de Pamela, Bella, quien murió el pasado 25 de mayo por haber tomado agua del canal.

“Hicimos todo lo posible por salvarla, pero no pudimos”.

Cuando murió la perra, muestras de su vomito fueron enviados a un laboratorio. Reinaldo se comunicó con la dolida dueña del perro.

“Salió el resultado que el perro tenía en su sistema niveles de Ciano bacterias muy altos”.

Las descargas de agua del lago Okeechobee, llena de fertilizantes el lago, y atraviesan el condado y llegan hasta West Palm Beach. Pero no solo existe riesgo al estar en contacto con esta agua o tomarla, el peligro es aún mayor

“Hay estudios que dicen que puedes estar a 20 millas de distancia del agua que está contaminada con esto y con el viento levanta está Ciano bacterias y puede viajar por el aire y nosotros podemos respirarlo así de lejos”

Segun Reinaldo Diaz, una de las soluciones para este importante problema es sencilla, pero acarrea un complejo proceso este es la restauración de los Everglades.