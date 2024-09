Adolescente muere en un accidente de moto

El pasado sábado a las 8 de la noche un adolescente conducía por una calle de Loxahatchee y al intentar pasar a un vehículo chocó de frente contra otro que venía por el carril contrario, dijo la policía.

Amigos de la víctima de 16 años regresaron al lugar del accidente y recogieron algunas piezas. Si bien no quisieron salir en cámara aseguraron que la víctima era un apasionado de lo que hacía.

El adolescente conducía una moto por la calle 60 con Seminole Pratt y al intentar pasar a un vehículo, chocó y desafortunadamente perdió la vida al llegar al hospital.

Un joven, que también conduce motos todoterreno, este accidente lo tomó por sorpresa. “Un chico de mi edad, que también monta motos termina muriendo amando lo que hace”.

Según las autoridades la persona conduciendo el carro no resultó herido.

“Vehículos como este no tienen luces, no tienen señales de cruce el carro no lo vio y hay que tener mucho cuidado”, asegura un joven, quien dice que este accidente permanecerá en su memoria.

La policía indicó que el adolescente tenía casco puesto y que ni drogas ni alcohol estuvieron involucrados en el fatal accidente.