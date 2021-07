Adolescente de 15 años presa tras manifestaciones en Cuba

Glenda de la Caridad Marrero Cartaya fue, según su familia, arrestada el pasado miércoles en Cuba y está siendo acusada de promocionar en las redes sociales el estallido social del pueblo de Jovellanos en la provincia de Matanzas, Cuba, como parte de las manifestaciones que surgieron el pasado fin de semana en numerosas ciudades y pueblos de la isla.

Mayelín López Febles, familiar de la adolescente, dice: “salieron más de 10 mil personas a la calle en Jovellanos entonces como creen que una mentalidad de una niña de 15 años pueda manipular a un pueblo a salir a las calles. Empezaron por San Antonio todos los jóvenes lo hicieron porque es lo que quieren. Es lo que desean”.

Giselle Díaz, familiar de la adolescente, dice:

¿Porqué, por alzar su voz? No debería ser así. Ella no mató a nadie. Ella no le dio candela a ningún carro no hizo nada mal. Lo único que hizo fue alzar su voz”.

Familiares aseguran que la jovencita esta recluida en una cárcel de menores.

“Algunas cosas ella pidió para que se las llevaran mañana y que el jueves le iban a hacer una entrevista señal de que no tienen ningún tipo de intención de soltarla”, dicen. “En la televisión cubana dijeron ayer de que todos los niños menores de 15 años que los habían retenido o algo así en las calles y eso que iban a estar en esa escuela que es una prisión porque le quitaron su ropa civil que supuestamente iban a estar en una escuela de dos a tres meses”.

Desesperada, en Cuba, la madre de la menor no ha podido verla. Tampoco le han permitido una defensa legal. Su padre reside en Carolina del Norte.

“Que Cuba escuche este llamado. Este llamado desesperado por la liberación de esa niña, para que todos escuchen el presidente Biden. El presidente Díaz Canel…los padres de Glenda Marrero Cartaya piden su liberación”, dijo Lázaro Marrero, el padre de la menor.

La familia está pidiendo el apoyo de quien o quienes puedan ayudar. Además de la intervención de organizaciones de derechos humanos. Para la liberación de la adolescente de solo 15 años de edad cuyo delito al igual que el de miles de jóvenes cubanos parece ser reclamar libertad.