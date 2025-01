Adolescente acusado de accidente mortal en Hialeah quiere declararse culpabe, según abogado

El joven de 15 años acusado de causar un trágico accidente que le cobró la vida a tres personas en Hialeah quiere declararse culpable según su abogado.

Este jueves en corte el abogado de Maykoll Santiesteban anunció que el joven piensa aceptar responsabilidad como el conductor que manejó a más de 80 millas por hora en una zona con límite de velocidad de 30 mph y luego se estrelló contra el carro de una familia.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Liliana Hernéndez Molina, Yarina García y su cuñada Gloria Hernandez perdieron la vida tras el accidente que ocurrió en abril de 2024.

Liliana Hernández falleció cinco meses después del accidente, luego de permanecer internada en un centro de rehabilitación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Santiesteban piensa declararse culpable por todos los cargos, incluyendo tres de homicidio vehicular y luego dejara que la jueza decida su sentencia en vez de ir a juicio. El joven enfrenta la posibilidad de pasar décadas en la cárcel.

Telemundo 51 habló con la familia de las victimas luego de la audiencia. Así fue como se expresó el esposo de una de ellas: “Yo le voy a decir una cosa, yo lo que más siento en mi vida es que se me murió mi hija, mi cuñada, y mi mujer. A mí no me importa que le metan mil años, o que le metan tres días, a mi lo que me importa es que le metan lo que se merece, porque el que esta condenando por vida soy yo y mi familia, porque ya está muerta porque el sufrimiento de nosotros es eterno”, dijo Bob García.

La próxima audiencia donde Santiesteban espera declararse culpable será el próximo mes.