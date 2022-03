Acusan a empleada de funeraria de estafar a un anciano con Alzheimer

Una mujer ha sido acusada de graves cargos ante la ley por estafar a un anciano con demencia. Entre los cargos que enfrenta están aprovecharse de un anciano o deshabilitado y un cargo de robo en mayor cuantía, así como un cargo de esquema organizado para delinquir.

La hermana de Santiago Muñoz llora ante lo sucedido a su ser querido quien padece de demencia.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Mi hermano no era él … ya no era él ya”, dice entre lágrimas Nora Gutiérrez Muñoz, hermana de la víctima, quien asegura que la mujer “se aprovechó de él, él si tiene familia como no, si tiene sus primos. Tiene su hermana y tiene su sobrino”.

La mujer se refiere a Maribel Torres quien este miércoles la fiscalía identificó como la persona que presuntamente obtuvo los documentos legales de la vivienda pagada del hombre de 84 años que padece Alzheimer.

“El no sabe que ella le pidió al banco un préstamo por esto y puso una compañía, él no sabe nada de eso”, precisa la hermana de la víctima.

Según el informe del arresto, Torres de 56 años de edad era una empleada de la funeraria Maspons, donde conoció a su presunta víctima cuando en agosto del 2019 este realizó los arreglos fúnebres de su esposa. Todo se produjo “cuando él fue a recoger la defunción de muerte”.

La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle precisa que “Torres fue muy amable con la víctima y lo convenció que ellos eran familia”.

El informe indica que Torres y un hijo adulto incluso se mudaron a la propiedad localizada en la avenida 58 del suroeste a la altura de la calle 25 en Miami, y fue el sobrino del señor quien notificó a las autoridades.

“Utilizar la muerte de la esposa de la víctima para explotar a un anciano y robarle su hogar es llegar a un nivel extremadamente bajo”, comentó la fiscal estatal.

Esta tarde en comunicado de prensa de la Funeraria Maspons, dijo estar sorprendida de saber que una de sus empleadas, fue acusada de presuntamente cometer un delito que pudo haber afectado a una familia.

“Estamos verdaderamente preocupados por la familia afectada, ya que tenemos una larga tradición de servir a esta comunidad con compasión, dignidad y profesionalismo” expresaron.

Maribel Torres fue arrestada el martes y llevada a la cárcel luego salió libre bajo fianza.

La fiscalía estatal quiere saber si hay más víctimas en este u otro caso. Para denuncias puede llamar a la línea directa de explotación de ancianos.