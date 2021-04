Acusaciones contra comisionado Díaz de la Portilla

A un local en Allapattah, donde según la policía de Miami, operaba un club ilegal en plena pandemia, llegaron inspectores y agentes la noche del pasado domingo 22 de febrero, y, de acuerdo con un reporte, en el sitio no solo había fiesta y música alta, sino personas sin mascarillas y sin distancia social, violando el toque de queda.

Pero esa no fue la única sorpresa de la noche, sino encontrar ahí a un comisionado de la ciudad: Alex Díaz de la Portilla, quien aparece en una foto, dentro del local, sin mascara.

La persona que capturó la imagen habría sido una inspectora de la ciudad, quien, según varios reportes, esa noche tuvo un altercado físico con el comisionado.

La información que no hemos podido corroborar de forma independiente, indica que cuando la inspectora llegó al sitio y solicitó las licencias del club, Díaz de la Portilla presuntamente comenzó a empujarla para que se marchara. Nada de esto se menciona en el informe policial, donde solo se especifica que el dueño del local recibió una citación civil y la orden de cerrar el negocio.

Esta tarde el comisionado Díaz de la Portilla nos envió un comunicado en el que niega el supuesto incidente con la inspectora de la ciudad.

“Las fotos y videos no muestran nada inapropiado y el informe de la policía demuestra que no ocurrió nada, dice. Además, acusa al comisionado Joe Carollo de fabricar esta historia. Según sus palabras, para ocultar sus fechorías y atacar a quienes quieren hacer bien las cosas. Cuando vas a un establecimiento no pides licencias. Porque eso le corresponde a la policía”.

En menos de dos semanas, este es el segundo escándalo en el que se ve envuelto el comisionado.

Precisamente, durante la reunión de la comisión tuvo un fuerte enfrentamiento con Carollo.