Activista increpa a gobernador Ron DeSantis

El gobernador comenzaba su comparecencia el lunes ante los medios en el Hospital Jackson, cuando un joven activista lo interrumpió con críticas.

"Me parecía que era una vergüenza lo que estaba pasando, que no tenían un plan. Más de 4,300 personas están muertas", dijo Thomas Kennedy, coordinador de la coalición United We Dream, que dice ser un floridano más, afectado por lo que considera “malas decisiones” de funcionarios electos como el gobernador y el alcalde de Miami Dade.

"Ellos cerraron todo muy tarde, y en febrero todo muy temprano. Y ahora estamos cinco meses después todavía sufriendo las consecuencias cuando en otros estados y en otros países han podido superar esta pandemia", afirmó Kennedy.

Tras la expulsión del activista de la sala, el gobernador prosiguió con su intervención, enfatizando que el número de casos positivos es proporcional al aumento de las pruebas.

"Afortunadamente, aunque el número de casos ha aumentado considerablemente tras el incremento del número de pruebas, estamos viendo que el porcentaje de personas que dan positivo ha comenzado a descender. Veremos si esa tendencia se mantiene", dijo DeSantis,

El gobernador alabó el modo en que Miami-Dade está lidiando con la pandemia, mientras el alcalde Carlos Giménez habló sobre las estadísticas que ahora preocupan a muchos.

"Hoy en día tenemos más de 2,000 personas que están en el hospital por COVID-19. Los cuartos en terapia intensiva también están con más de 400 camas. Tenemos que reducir esto para mantener la capacidad de nuestro sistema de salud para que no colapse", declaró Giménez.

Pero para el activista que protestó contra el gobernador, el problema es que "en la Florida no hay un plan".

"Abren las cosas, reabren las cosas. Los hospitales están llenos, falsifican información y la gente está frustrada", afirmó.