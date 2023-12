Activista cubano en Miami reacciona tras ser acusado de terrorista por el gobierno de la isla

Como “una protesta masiva … un estallido social” así describe Manuel Milanés, el economista y activista cubano radicado en Miami, la nueva maniobra del gobierno de la isla, luego de que su nombre trascendiera en un video difundido por la televisión cubana.

El material comenzó reportando la supuesta infiltración en territorio nacional de un cubano proveniente del sur de Florida pero -sin especificar un vínculo- avanzó hasta citar varios nombres de una lista creada por el régimen, identificando a 61 cubanos con supuestas causas judiciales por terrorismo.

"Ellos están construyendo porque necesitan la imagen de alguien, y quieren hacerle el perfil a alguien con aquello de que en EEUU hay un laboratorio de terrorismo contra Cuba, como para tener paridad en las conversaciones diplomáticas que se están sosteniendo", apunta Milanés.

Entre ellos se encuentra Milanés, quien ha sido inculpado a través de un video de un ciudadano cubano -supuestamente detenido en la isla- quien ofrece declaraciones en donde asegura tener vínculos con Milanés, quien niega haber pagado o hablado con algún cubano para incendiar cañaverales en la isla o hacerle daño a oficiales del gobierno cubano.

"Yo digo todas las cosas que se han hecho en otros países y en Cuba. Y pongo ejemplo de cómo se hacen y cómo ellos lo hicieron antes del '59, porque ellos entraron por la fuerza no por un mecanismo democrático, pero decir mañana a las 5 de la tarde vamos a salir todos y a quemar un cañaveral. No tienen nada en mi contra, si no lo hubieran puesto", precisa el activista Milanés.

El economista establecido en el sur de Florida, desde sus redes sociales, su labor investigativa y su activismo desafía constantemente los esquemas de corrupción del régimen y sus políticas fallidas.

En el informe emitido por la televisión cubana también se hizo referencia a otros dos cubanos residentes en el sur de Florida como arquitectos de planes desestabilizadores en la isla.

Desde su punto de vista, Milanés dice que esta movida del régimen es una estrategia de prevención. "Es un fin de año terrible para ellos. En las últimas décadas se une todo, no hay energía, no hay turismo, no hay alimentos, no hay financiamiento, no hay credibilidad. Ellos esperan un levantamiento, una protesta masiva, un estallido social", considera el economista cubano.